Daniel Kehlmann hält Laudatio auf Salman Rushdie

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Autor Daniel Kehlmann wird im Herbst die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger Salman Rushdie halten. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. Die beiden Schriftsteller gelten seit vielen Jahren als eng befreundet. Der 76 Jahre alte Rushdie, der im vergangenen Sommer bei einem Attentat schwer verletzt wurde, bekommt die Auszeichnung am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen.