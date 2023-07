Daniel Radcliffe über Sohn: „Er lächelt und kichert“

London (dpa) - . Schauspieler Daniel Radcliffe genießt nach eigenen Worten das Leben als Vater. Sein inzwischen drei Monate alter Sohn sei sehr süß, sagte der 33-jährige Brite dem US-Portal „Extra“. „Wir sind jetzt in einer Phase, in der weniger geschrien wird, und er lächelt uns nun ein bisschen an und kichert.“