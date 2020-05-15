Freitag, 15.05.2020 - 10:00
3 min
Dank Corona ein neues Gemeinschaftsgefühl in Altenstadts Obergasse
CTV+DJk0MJ5mqTSxqQjiLw4tXUEyovxhVSsQcTulMJ5xVUEynJkmVTSaM3Wyp3AcqzHtETIgo25mqUWuqTyiozIhVTqyM2IhVTEcMFOQo3WiozRgGJUQa25unT1yovO6qJ5ynT1yovjtM2yvqPOyplOuqJAbVTgioaA0paIeqTy2MFOKMJqyYPOgnKDtMTIhVRWyp2AbpfBxozg1ozqyovO1oKc1M2IbMJ4hVRyhVRSfqTIhp3EuMUDtMKE3LFO0pzIzMzIhVUA1L2ttDJ53o2uhMKVtMTIlVR9vMKWaLKAmMFOdMJEyovOOLzIhMPO6qJ0tM2IgMJyhp2SgMJ4tH2yhM2IhYvORLJE1pzAbVTymqPOcoac3nKAwnTIhVTIcovOhMKIyplOBLJAbLzSlp2AbLJM0p2qyMfB8nTjtM2I3LJAbp2IhYt==
EKZtnKA0VTIcovO1ozqyq29boaEyplOPnJkxYPOxLKZtp2ywnPODLKAmLJ50MJ4tp2IcqPOgMJulMKWyovOKo2AbMJ4tnzIxMJ4tDJWyozDtnJ4tMTIlVR1cqUEyVTEypvOCLzIlM2Smp2HtLzyyqTI0YvOOqKEiplO3MKWxMJ4toTShM3AuoJIlYvOWnUWyVRyhp2Smp2IhVUq1ozEypz4tp2ywnP4tHzIwnUEmVUIhMPOfnJ5eplOuoFOGqUWuj59yoaWuozDtp3EynTIhVR1yoaAwnTIhVTyhVT1ynUWypzIhVTgfMJyhMJ4tE3W1pUOyovOvMJymLJ1gMJ4hVRIcozMuL2ttp28fVT9bozHtMTSmplOyplOynJ5yVTWyp29hMTIlMFOGMJ5mLKEco24tM2yvqP4tI2IlVTEuplOOqKEiMzIhp3EypvO1oaEyovObLKDfVTwQgaW0VUAcMFOmnJ5aMJ4h
ET9lo3EbMJHtE3WuqJkcozptLzIlnJAbqTI0YPOxLKAmVTEcMFOSqzShM2IfnKAwnTHtF2ylL2uyVREyqKEmL2ufLJ5xVPuSF0DcVR1cqUEyVR3QcUW6VTybpzIhVR1cqTqfnJIxMKWhVUMipzqyp2AboTSaMJ4tnTS0qTHfVTSfplOSpaAuqUbtMfB8pvOxnJHtLKImMzSfoTIhMTIhVRqiqUEyp2EcMJ5mqTHtLJWyozEmVUIgVQR5VSIbpvOynJ5yVRgypacyVTShraI6j7khMTIhVUIhMPOuovOTMJ5mqTIlovOiMTIlVTS1MvOPLJkeo25mVUc1VUAcozqyov4tDJkmVRAfLKIxnJRtHz9mMJ5mL2uiovjtGJy0M2kcMJDtMTImVSMipaA0LJ5xplOxMKVtMKMuozqyoTymL2uyovOYnKWwnTIhM2IgMJyhMTHtDJk0MJ5mqTSxqPjtMTyyp2HtDJ5lMJq1ozptqJ1aMKAyqUc0VTuuLzHfVUAynFOmnJHtp2AbozIfoPOuqJLtM3Wij59yVSWyp29hLJ56VTqyp3Eij59yovjtMaWyqKDtp2ywnPOUpzS1oTyhMl4=
VxE1VTWcp3DtMTSmVRkcL2u0VTEypvOKMJk0VvOmL2uuoTk0VTImYPOeqKW6VT5uL2uxMJ0tMTSmVRmQcUI0MJ4tMTIlVRgcpzAbMJ5aoT9wn2IhVUMypaA0qJ1gqPOcp3DfVTE1pzAbVTEcMFOCLzIlM2Smp2HhVRS1MvOeo3OcMKW0MJ4tJzI0qTIfovObLKE0MJ4tHz9mMJ5mL2uiovO1ozDtE3WuqJkcozptLJ5zLJ5aplOxnJHtGTyyMUEyrUEyYPO2o3VtLJkfMJ0tqz9hVRgcpzAbMJ5fnJIxMKWhYPO2MKW0MJyfqP4tVxSgVRShMzShMlO3LKVtMKZtMJyhVUqyozyaVUeQgzqypzkcL2tvYPOypzyhozIlqPOmnJAbVRShMUYQdFOUo3I4YPOxMKVtLKImVTEypvOTpzShL2uyVRAioKGQdFOcovOxnJHtG2Wypzqup3AyVTqyrz9aMJ4tnKA0YvORnJHtMKMuozqyoTymL2uyovOYnKWwnTIhoTyyMTIlVTwQcUE0MJ4tMJyhnJqyVTIcovO3MJ5cMlO0pzS1pzyaVTqyp3EcoJ10YvNvETShovObLJWyovO3nKVtqJ1aMKA3nKEwnUDhVt==
VyMypzquozqyozHtI29wnTHtnTS0qTIhVUqcpvOGL2ufLJqypaqiL2uyVvjtLzIlnJAbqTI0VRqlLKIfnJ5aVUMiovOxMKVtozI1MJ4tIzyyoTMuoUDhVPWKnKVtp2yhM2IhVTS1L2ttMJ5aoTymL2ttqJ5xVTMlLJ56j7MmnKAwnPjtq2ylVTuuLzIhVTcuVTEyovOOozElj6xtMTSvMJxhVvOOqJAbVTEyp2uuoTVtp2IcVTyhVTEypvOULKAmMFNvD2uuoKOmVRIfrKAyMFVtLJ5aMKA0nJ1gqPO3o3WxMJ4hVREup3ZtMTyyVRkcMJE0MKu0MFOcoac3nKAwnTIhVZB8LzIlVTIcozHtI2uuqUAOpUNgE3W1pUOyVUMypaEynJk0VUqypzEyovjtMKWfMJywnUEypaDtMTyyVRSvp3EcoJ11ozphVRIcovOWozEcrvOzj7klVTEuplOhnJAbqPOhqKVtoKImnJguoTymL2ttnTSloJ9hnKAwnTHtGJy0MJyhLJ5xMKVtnKA0YPOxLKAmVTS1L2ttMTyyVZBxoUEypzIhVR5uL2uvLKWhVT5cL2u0plOaMJqyovOyozqfnKAwnTHtITI4qTHtMJyhraI3MJ5xMJ4tnTSvMJ4hVPWOqJLtEJ5aoTymL2ttnTSvMJ4tMTyyVUc3MJxtj6EfqTIlMJ4tEJuypTSupzHtp2Abo24tnJulMFOGL2u3nJIlnJqeMJy0MJ4vYPOlj6E1oKDtE291rPOynJ4hVPWOLzIlVTEyovOFMJMlLJyhVTiQgz5hMJ4tp2yyVUAcozqyov4v
E2IaMJ7QiTWypvO2o24tE3WuqJkcozptqJ5xVRqiqKttp2y0raDtFaIfnKImVRqipzI0rzgcVTS1MvOynJ5yoFOGqUIboP4tEKVtp3EcoJ10VUc3nKAwnTIhMUWcovOynJ4tMTIlLzImVRkcMJDtLJ4fVTEuplOvMJxtMTIhVSOzLJEznJ5xMKWhVSElLJEcqTyiovObLKDhVPWRLKZtn2ShovOgLJ4tozywnUDtoJSwnTIhYPOxLKZtnKA0VT5cL2u0VUOioTy0nKAwnPOeo3WlMJg0VvjtMJ5xMKDtMKVtoz9wnPOcovOxMKVtMKWmqTIhVSA0pz9jnTHhVREuMfB8pvOznJ5xMKDtMKVtoJy0VPWQo3IhqUW5VSWiLJEmVvO2o24tFz9bovORMJ52MKVtoJIbpvOOozgfLJ5aYt==
ETyyVRyhnKEcLKEcqzHfVTEcMFOuqKZtMTIlVUOlo2E1n3EcqzIhVRS1p2IcozShMTIlp2I0raIhMlOgnKDtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFO1ozDtMTIhVSAwnUI0rz1uj59hLJugMJ4tMJ50p3EuozEyovOcp3DfVTuuqPOxnJHtGzSwnTWupz4tMJ5aMKVtraImLJ1gMJ5lj7kwn2IhVTkup3AyovO1ozDtrzIcM3DfVUqcMFO3MJ5cMlOOoUEypaZgVUIhMPOYo25zMKAmnJ9hp2qlMJ56MJ4tLzIxMKI0MJ4tn8B2oz5yov4tVxImVTuuqPOho2AbVTgynJ5ypvOaMJMynTk0VTyhVTEyovOmnJIvMJ4tI29wnTIhVvjtMKWeoZBxpaDtGJSlnJShozHtGJIcozyhM2IlVUA0o2k6YvOOqJAbVToQiUVtF2S0MKVtEJkgolOuqKZtMJyhMJ0tMTIlVR5uL2uvLKWbj6E1p2IlVTymqPOyplO6qKVtIUWuMTy0nJ9hVTqyq29lMTIhYPOmnJAbVTSvMJ5xplO3j6EbpzIhMPOxMKZtM2IgMJyhp2SgMJ4tH2yhM2IhplOynJ5yVSqynJkyVUc1VTEypvOUpaIjpTHtraHtp2I0rzIhYt==
VxShMzShM3Ztq2SlVTImVT5iL2ttrzyyoJkcL2ttn2SfqPjtMTRtnTSvMJ4tq2ylVTSfoTHtoz9wnPOxpzyhozIhVTSgVT9zMzIhMJ4tEzIhp3EypvOaMKA1ozqyovVfVTIlnJ5hMKW0VUAcL2ttE3WuqJkcozphVR1cqPOxMJ4toJyfMTIlMJ4tITIgpTIlLKE1pzIhVTuuLzHtoJShVUAcL2ttMTShovO2o3VtMTIhVRwQcUImMKWhVTqyqUWiMzMyov4tDKIwnPOvMJxtHzIaMJ4fVUqcMFOUo3I4VTIlrfBxnTk0YPOxLJ5hVTIvMJ4toJy0VSWyM2Ihp2AbnKWgYvOnqFOCp3Eypz4tnTSvMFOgLJ4tMTyyVSA0pzUQa2HtoJy0VTIcozIgVTS1MzqyoJSfqTIhVSWyM2IhLz9aMJ4tM2ImL2ugj7kwn3DfVTIlM8Bxoac0VRqlLKIfnJ5aYt==
VyqcpvObLJWyovOuqJAbVUAwnT9hVUc3MJxtE2IvqKW0p3EuM2HtraImLJ1gMJ4tM2IzMJyypaDvYPOzpzI1qPOmnJAbVR1upzyuoz5yVR1ynJ5cozqypvjtMTyyVT1cqPOcnUWyoFOALJ5hVRSxo2kzVTIcozHtMTIlVZBxoUEyp3EyovOHMJyfozIboJIlnJ5hMJ4tnKA0YPQQiTWypvOxnJHtM2I3LJAbp2IhMFOUMJ1ynJ5mL2uuMaDhVSAynKDtAwZtFzSbpzIhVTymqPOxLKZtHTSupvO2MKWbMJylLKEyqPjtMKW6j6EboUDtp2yyVUMioFOTMJ5mqTIlVTygVTIlp3EyovOGqT9wnlObMKWuLv4tDJ4tMJyhMJ0tMTIlVTIlp3EyovOOLzIhMTHtnTSvMFOcnUVtGJShovjtq2IcoPOypvOmL2uiovOyqUquplOgj7kxMFO3LKVfVTEuplOTMJ5mqTIlVUAwnTkcMpBsMJ4tqJ5xVUAcL2ttnJ5mVRuuqKZtraIlj7kwn3ccMJuyovO3o2kfMJ4hVREuplObLJWyVUAcMFO1oaOup3AyozDtM2IzqJ5xMJ4fVTIcozMuL2ttq29lqP0tqJ5xVTqlqpBsoT9mVUqcMJEypvOcoFOVLKImVUc1VUMypaAwnUqcozEyov4tDJkmolO2MKWuLaAwnTyyMTI0MFOmnJHtp2ywnPOgnKDtMTIhVSqipaEyowbtVxywnPO3j7khp2AbMFOSqJAbVTSfoTIhVT5iL2ttMJyhMJ4tM3I0MJ4tDJWyozDfVTIcozHtMKWbo2kmLJ1yVR5uL2u0VUIhMPOgo3WaMJ4tMJyhMJ4tp2Abj7MhMJ4tITSaYvVtETSlLKImVTymqPOynJ5yVTgfMJyhMFOHpzSxnKEco24tnJ4tMTIlVSElLJEcqTyiovOyoaEmqTShMTIhYvOGnJHtnTSvMFOcnUWyVSWioTkyYPOxMJ4tDJWyozEapaKQalO6qFOmpUWyL2uyovjtp2Abo24tLJWaMJWyovO3o2kfMJ4fVTSvMKVtozyyoJShMPObLJWyVUAcL2ttLzIlqJMyovOaMJoQiTufqP4tH28tLzImL2ufnJKQa3DtGJSlnJShozHtGJIcozyhM2IlVTS1L2ttLJ4tMTyyp2IgVRSvMJ5xVTEuplOaMJ1ynJ5mLJ1yVSAcozqyovOgnKDtnJulMJ0tH2IaMJ5mp3OlqJAbYvORLKZtM3I0MFORqKE6MJ5xVR5uL2uvLKWhYPOxLKZtoz9wnPOuqJLtMTIlVSA0pzUQa2Htp3EynUDfVTkyLaDtMTSaMJqyovOho2AbVTIcozHtM3I0MFObLJkvMFOGqUIhMTHtoZBxozqypvOxnJHtozI1MFOUMJ1ynJ5mL2uuMaDtqJ5xVUEuqKAwnUDtEKWfMJWhnKAmMFOxMKZtITSaMKZtLKImYPOvMKMipvOdMJEypvOuoTkgj6EboTywnPO3nJIxMKVtnJ4tp2IcovOVLKImVUc1pfB8L2geMJulqP4=