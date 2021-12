„Dann geh doch zum Impfen“: 200 Marken werben für den Piks

Werbesprüche der Aktion

- Nespresso: „Impfen? What else“

- Netto: „Dann geh doch zum Impfen!“

- Lidl: „Impfen lohnt sich“

- Volksbanken: „Wir impfen uns den Weg frei“

- Douglas: „Come impf and find out“

- Hornbach: „Es gibt immer was zu impfen“

- Toom: „Respekt wer sich impfen lässt“

- Edeka und Condor: „Wir lieben impfen“

- BMW: „Freude am Impfen“ (BMW)

- Ehrmann: „Geimpft sein, macht mich mehr an“

- Kitkat: „Have a break, have a pieks“

- McDonalds: „Impfen. Ich liebe es“

- Burger King: „Mach dein Pieks“

- Fisherman‘s Friend: „Sind sie zu schwach, bis du geimpft“

- Schwäbisch Hall: „Auf diese Impfung können Sie bauen“

- Persil: „Impfen. Da weiß man, was man hat“

- Müller: „Alle impfen, oder was?“

- Michelin: „Impfen for life“

- R+V: „Du impfst nicht allein“

- DB Cargo: „Impfen ist güter“ (DB Cargo)