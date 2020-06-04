Donnerstag, 04.06.2020 - 05:00
3 min
Darmstadt bereitet sich auf zweite Corona-Welle vor
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
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SCHWERPUNKTE
Das Gesundheitsamt ist mit 70 Jahren wohl der älteste gemeinsame Zweckverband von Stadt und Landkreis. Der Vorstandsvorsitz wechselt alle drei Jahre, derzeit ist es der Darmstädter Bürgermeister Rafael Reißer.
Schwerpunkte der Arbeit sind Trinkwasser- und Lebensmittelkontrolle, Schuleingangsuntersuchungen, Hilfen für psychisch kranke Menschen und die Bekämpfung ansteckender Krankheiten. (bif)
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