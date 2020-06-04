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Donnerstag, 04.06.2020 - 05:00
3 min

Darmstadt bereitet sich auf zweite Corona-Welle vor

Zur Pandemie-Bekämpfung soll das Darmstädter Gesundheitsamt Verstärkung bekommen. Eine Frühwarn-Ampel nach Wiesbadener Vorbild ist für Darmstadt aber nicht in Planung.

Birgit Femppel: Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Erhält Unterstützung für die Bekämpfung von Corona: Das Gesundheitsamt stellt 20 neue Mitarbeiter ein. Foto: Andreas Kelm

Erhält Unterstützung für die Bekämpfung von Corona: Das Gesundheitsamt stellt 20 neue Mitarbeiter ein. Foto: Andreas Kelm

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SCHWERPUNKTE

Das Gesundheitsamt ist mit 70 Jahren wohl der älteste gemeinsame Zweckverband von Stadt und Landkreis. Der Vorstandsvorsitz wechselt alle drei Jahre, derzeit ist es der Darmstädter Bürgermeister Rafael Reißer.

Schwerpunkte der Arbeit sind Trinkwasser- und Lebensmittelkontrolle, Schuleingangsuntersuchungen, Hilfen für psychisch kranke Menschen und die Bekämpfung ansteckender Krankheiten. (bif)

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