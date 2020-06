Darmstadt-Dieburg: 19. Corona-Toter im Landkreis

Jetzt teilen:

419 bestätigte Corona-Infizierte zählt die Kreisstatistik aktuell. Während am Samstag keine neuen Erkrankten gemeldet worden sind, waren es am Sonntag gleich vier Landkreis-Bewohner, die neu an Covid-19 erkrankt sind. An diesem Tag ist auch ein weiterer Mensch an dem Virus gestorben, wie die Pressestelle des Landkreises mitteilt.

Mindestens 365 Menschen haben die Krankheit schon überstanden. Wer an diesem Wochenende offiziell als genesen gilt, geht allerdings erst am Dienstag in die Statistik ein. Somit dürfte die Zahl leicht höher liegen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis acht Menschen neu infiziert. Das macht einen Quotient von weiterhin niedrigen 3 - der Landkreis Darmstadt-Dieburg liegt damit sogar leicht unter dem hessischen Durchschnitt mit einem Quotienten von 4. Erst bei einem Wert von 50 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie nötig werden.

Unter den Erkrankten waren und sind weiterhin deutlich mehr Männer als Frauen: nämlich 230 zu 185. Erkrankte Kinder unter vier Jahren zählt die Statistik lediglich sieben. Zwischen fünf und 14 Jahren haben sich fünf Kinder angesteckt. 97 Erkrankte im Kreis waren zwischen 15 und 34 Jahren alt. Die meisten Fälle gibt es in der Altersgruppe von 35 bis 59, nämlich 197. Zwischen 60 und 79 Jahre alt waren 79 Patienten. Älter als 80 Jahre waren 30 Erkrankte.

Zum Vergleich: Das Hessische Sozialministerium meldete am Montag in Hessen insgesamt 10047 bestätige Corona-Fälle, das ist ein Plus von 14 im Vergleich zum Vortag. Gestorben sind in Hessen nach Ministeriumsangaben bislang 480 Menschen, drei davon am Pfingstmontag.