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Montag, 01.06.2020 - 07:45
4 min

Darmstadt-Dieburg als Urlauber-Idyll

Kochkäs im Modautal statt Eimersaufen am Ballermann: Durch die Corona-Krise ergibt sich für den Tourismus im Landkreis Darmstadt-Dieburg eine völlig neue Chance.

Thomas Bach: Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg ergeben sich in der Corona-Krise neue Möglichkeiten.

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg ergeben sich in der Corona-Krise neue Möglichkeiten.

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3946 Betten und Schlafgelegenheiten wurden im März 2020 im Landkreis erfasst. Diese Zahl ist seit dem vergangenen Jahr relativ stabil geblieben. Die durchschnittliche Auslastung dieser Schlafgelegenheiten betrug im März rund 31 ProzentDie durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen lag bei knapp vier Tagen. (tb)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.06.2020 um 05:00 Uhr publiziert.
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