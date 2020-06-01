Montag, 01.06.2020 - 07:45
4 min
Darmstadt-Dieburg als Urlauber-Idyll
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
F1WSFIZtERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFORnJHtD29lo25uYHglnKAyVTuuqPOuqJAbVTygVRglMJymVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaVTIgpTMcozEfnJAbMFOSnJ5vqpBsMJ4tMfB8pvOVo3EyoUZfVSOyoaAco25yovO1ozDtE2SmqUWioz9gnJHtLzIxMKI0MKDhVPWPnKZtDJ5zLJ5aVR1unFObLJWyovOxnJHtDzI0pzyyLzHtMzSmqPOhqKVtH3Eipz5cMKW1ozqyovOuLzqyLKWvMJy0MKDvYPOmLJq0VRgipz5yoTyuVRuipz4fVTEcMFOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypzyhVTEypvOCMTIhq2SfMPOHo3IlnKAgqKZtE21vFPjtMTyyVTS1L2ttqzyyoTHtDzI0pzyyLzHtnJ4tETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzptqzIlqUWcqUDhVR51ovOuLzIlYPOhqKVtM3I0VUc3MJxtI29wnTIhVT5uL2ttI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlO1oaEypvOOqJMfLJqyovO0qKDtp2ywnPOuqJLtMJyhoJSfVTIcozHtD2uuozAyVTS1MvjtMTyyVTMup3DtLJkmVTucp3EipzymL2ttraHtLzI6MJywnT5yovOcp3D6VREypvOZLJ5xn3WynKZtn8B2oz50MFOmnJAbVTSfplO0o3IlnKA0nKAwnTImVSccMJjtMKEuLzkcMKWyovNgVUIhMPOxLKZtq2IaMJ4tMTIlVRglnKAyYvORnJHtETI1qUAwnTIhVUqypzEyovOcnUWyovOIpzkuqJVtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtraIgVRqlo8BsqTIcoPOcovORMKI0p2AboTShMPO2MKWvpzyhM2IhVP0tqJ5xVTEuoJy0VUYQiTAeMJ4tLKIwnPOFMJqco25yovOcovOxMJ4tDzkcL2gjqJ5eqPjtMTyyVUEiqKWcp3Ecp2AbVTWcp2kuozptMJuypvO3MJaQa2HtEzkyL2gyovO3LKWyov4tH28tq2yyVTEypvOZLJ5xn3WynKZfVTEypvOmolOlnJAbqTyaVUc1VTgynJ5ypvOeoTSmp2ymL2uyovORMKA0nJ5uqTyiovO3nJHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtG2EyoaquoTDto2EypvOPMKWap3ElLpBsMFOxLKc1M2Ibj7MlqP4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnKA0YJybpzHgqKWfLKIvp3OfLJ51ozpgqz9hYJEypv1un3E1MJkfMF1zD1yVEIVvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
Iz9hVTIcozIgVUqunUWyovOOoaA0qKWgVTcyMTIhMzSfoUZtp3OlnJAbqPOULJWlnJIfMFOALKW4VUMioFOQLJ1jnJ5apTkuqUbtG2EyoaquoTEcMUyfoPOcovOTnKAwnTWuL2u0LJjhVPWKnKVtp2y0rzIhVTEypacynKDtMzSmqPOuL2u0VSA0qJ5xMJ4tLJ0tITSaVTSgVSEyoTIzo24tqJ5xVSOQVUIhMPOej7kgoJIlovO1oaZtqJ0tDJ5zpzSaMJ4tqJ5xVRW1L2u1ozqyov4tIJ5xVTEcMFOZMKI0MFOvoTIcLzIhVTS1L2ttoZBxozqypvOuoUZtp29hp3DhVR5cL2u0VUc3MJxtLzymVTElMJxtITSaMFjtp29hMTIlovNkAPOHLJqyVTWcplOxpzIcVSqiL2uyovVfVTWypzywnUEyqPOmnJHhVSc1VTEyovNkAwLtETS1MKWwLJ1jMKWhVTgioJ1yovOcoFOCMTIhq2SfMTyxrJkfVQL2VRMypzyyoaOfj6E0rzHhVSIhMPOxnJHtp2yhMPOmolOaMJMlLJq0YPOxLKAmVUAcL2ttMTyyVRMuoJyfnJHtGJSlrPOyoaEmL2ufo3AmMJ4tnTS0YPOxnJHtH2Scp29hVTWcplOSozEyVR5iqzIgLzIlVUc1VUMypzmQcT5aMKWhYvOBo3WgLJjtMJ5xMKDtp2yyVTygVR9eqT9vMKVh
KNAPP 4000 BETTEN
3946 Betten und Schlafgelegenheiten wurden im März 2020 im Landkreis erfasst. Diese Zahl ist seit dem vergangenen Jahr relativ stabil geblieben. Die durchschnittliche Auslastung dieser Schlafgelegenheiten betrug im März rund 31 ProzentDie durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen lag bei knapp vier Tagen. (tb)
ETSmVR9xMJ53LJkxnJE5oTjtpUWiMzy0nJIlqPOxLJWynFO2o24tMTIlVSWyM2IfqJ5aVTyhVRuyp3AyovjtMTSmplOxnJHtp2ShnKGQcUWyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTEyovOaLJ56MJ4tITSaVT9zMzIhVUAynJ4tMZB8pzMyovNgVTyhVTShMTIlMJ4tDaIhMTImoZBxozEypz4tnKA0VTE1p2AbMJ4toaIlVT1ipzqyoaZtqJ5xVTSvMJ5xplOypzkuqJW0YvORLKZtLJkfMJyhVUAwnT9hVUccMJu0VRg1ozEmL2uuMaDhVRkuqKDtF29lozIfnJRtFT9lovOmnJ5xVTyhVTEyovOPMKElnJIvMJ4tp2Abo24tAGNtHUWirzIhqPOxMKVtIzIloUImqTHtqz9hVRSjpzyfVUIhMPOOozMuozptGJScVTS1MzqynT9fqP4tVyIhMPOxLKZtnJ4tMTIlVTg1pacyovOnMJy0YvVtI2IhovOxLKZtp28tq2IcqTIlM2IbMFjtn29goJHtMTyyVSWyM2yiovOgnKDtMJyhMJ0tVzWfLKIyovOOqJqyVTEuqz9hVvjtp2SaqPOVo3WhYvOIozDtMTyyVRIcozWlj7kwnTHtq2SlMJ4tMJ5ipz06VRygVR3QcUW6VUeQcTufqTIhVTEcMFN5ZPOPMJuypzWypzq1ozqmLzI0pzyyLzHtnJ0tGTShMTglMJymVT1ynUVtLJkmVQH3VSOlo3cyoaDtq2IhnJqypvOuovOOoziQiT5zqTIhVTWynFOxMJ4tE8Bxp3EyovjtMTyyVZBpLzIlozSwnUE1ozqmrzSboTIhVTqcozqyovO1oFOgMJulVTSfplNmAPODpz96MJ50VTygVSMypzqfMJywnPO6qJ0tGpBxpabtZwNkBFO6qKYQiTAeYvORLKAmVTImVT5cL2u0VT1ynUVtq2SlYPOfnJIaqPOxLKWuovjtMTSmplOxnJHtj5kvMKWhLJAbqUIhM2IhVTygVRglMJymVUc1oJIcp3DtE2ImL2wQcTM0p3WynKAyozEyVUIhMPOVLJ5xq2Iln2IlVTS1p21uL2uyov4=
CTtlCvOGqUW1n3E1pvOeLJ5hVUc1oFOJo3W0MJyfVUqypzEyovN8Y2tlCt==
DJWypvOxnJHtH3ElqJg0qKVtMTIlVRWynTIlLzIlM3IhM3AvMKElnJIvMFO6q2ymL2uyovOCMTIhq2SfMPO1ozDtDzIlM3A0pzUQa2Htn8B2oz5yVT51ovOuqJLtMJyhoJSfVUc1oFOJo3W0MJyfVToQiUVtMTIhVSEiqKWcp211plO3MKWxMJ4fVUqcMFOYo3WhMJkcLFOVo3WhVTIloZBxqKEypaDhVPWKnKVtnTSvMJ4tnTyypvOeMJyhMFOlnJImnJqyovOVo3EyoUZfVUAiozEypz4tMJuypvODMJ5mnJ9hMJ4fVRMypzyyozwQcUImMKVtqJ5xVRSjpTSlqTIgMJ50pl4tETSgnKDtpUIhn3EyovO3nKVtnJ0tGJ9gMJ50YvVtETIhovOxnJHtIT91pzymqTIhVTwQcUE0MJ4tMTIlrzIcqPOynTIlVTgynJ5yVRk1p3DtLKIzVUWcMKAcM2HtDzI0qTIhLaIlM2IhVT1cqPOgMJulVTShMTIlMJ4tE8Bxp3Eyov4tVxEcMFOTqKWwnUDtqz9lVRAipz9hLFOcp3Dtoz9wnPOxLFVfVUAuM3Dtp2yyYt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vMzSbpzIhYKAcMF1cov1xMJ4gqKWfLKIvK2SfoTqyoJIcozI6MJy0qF15rx9yp2RvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
H28tpfB8L2g0VTS1L2ttMJyhVUEiqKWcp3Ecp2AbVTIbMKVtLzymoTShMlOeLKWaMKVtGTShMUA0pzywnPO3nJHtMTIlVRkuozEepzIcplOuqJLtMJyhoJSfVTyhVTEyovOTo2g1plO2o24tGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOmnJAbVT5iL2ttozyyVT1cqPOcnT0tLzImL2wQcTM0nJq0VTuuLzIhYvNvI2ylVTwQgaWyovOiMaDtMTIhVSAuqUb6VREuplO3qKAmqTHtnJAbVTqupvOhnJAbqPVfVUAuM3DtFT9lov4tGaIhVUAynFOxnJHtD2uuozAyVTEuYPOuqJAbVTkuozqzpzymqTyaVUc1VUO1ozg0MJ4hVREyoz4tGJIhp2AbMJ4fVTEyozIhVTImVTqyMzSfoTHfVTEcMFOeo21gMJ4tLKIwnPO3nJIxMKVfVUAuM3DtFT9lov4tETSmVUcynJqyVTEcMFOSpzMunUW1ozph
CTtlCxgiL2uej6EmVTygVR1iMTS1qTSfVUA0LKE0VRIcoJIlp2S1MzIhVTSgVRWuoTkypz1uoz4tCP9bZw4=
VyIhMPO3nKVtnTSvMJ4tnzRtLKIwnPOynJ5cM2ImVUc1VTWcMKEyovVfVUAuM3DtDJ5xpzIuplOFnJ5hMJ5vLJAbYPOZMJy0MKVtMTImVRMuL2uvMKWynJAbVSqcpaEmL2uuMaDfVSA0LJ5xo3W0YFO1ozDtHzIanJ9hLJkyoaE3nJAeoUIhMlOvMJygVRkuozEepzIcpl4tVyqcpvObLJWyovOFLJDgVUIhMPOKLJ5xMKW3MJqyYPO1oaEypvOuozEypzIgVTIcozHtE2IhnJKQa2IlYIEiqKVfVTuuLzIhVTEuplOKLKAmMKWypzkyLz5cp2WuozDtE2Ilp3OlMJ56YPOPqKWaMJ4fVSAwnTmQgaAmMKVtqJ5xVTS1L2ttMTyyVRqlqJWyVR1yp3AyoP4vVREuplOuoTkyplO6qKAuoJ1yovOaMJ5ioJ1yovNgVREyqKEmL2ufLJ5xVTSfplOIpzkuqJWmrzyyoPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvjtMTyyVTgfMJyhqTIcoTyaMFQQaTWypz5uL2u0qJ5ap3A0paIeqUIlVTygVRglMJymVUIhMPOxLKZtMUIlL2uuqKZtqz9lnTShMTIhMFOOozqyLz90VTShVRMlMJy6MJy0opB2M2kcL2ueMJy0MJ4tMfB8pvOIpzkuqJWypvNgVToQiTulMFOxLKc1YPOxLKAmVTEypvNvDJ5lMJy6VTEypacynKDtp28tM3Wij58tnKA0VUqcMFOhnJHtraI2o3VvYPOmLJq0VRuynJgyVRcun29vplO2o20tEzSwnTWypzIcL2ttI2ylqUAwnTSzqPjtH3EuozEipaDgVUIhMPOFMJqco25uoTIhqUqcL2gfqJ5aVTWynJ0tGTShMTglMJymYvOCLvOxLKZtozSwnTuuoUEcMlO6qFOgMJulVSEiqKWcp211plOzj7kbpzHfVTwQcT5aMFOuqJAbVTEuqz9hVTSvYPO3nJHtp2ywnPOxLKZtnJ5xnKMcMUIyoTkyVSWynKAyqzIlnTSfqTIhVT5uL2ttMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFQQcT5xMKWyYvNvETyyVRMlLJqyVTymqPjtq2SmVUA1L2uyovOxnJHtGJIhp2AbMJ4vYPOmLJq0VRuynJgyVRcun29vpl4tEJ50p2AboTI1ozyaqJ5aVUAynFOxLFOynJ5yplOxMKVtH3EcL2u3j7MlqTIlYvOOLzIlVUAcMFOmqTIfoTHtLKIwnPOzMKA0YPOxLKAmVTImVTWynFOxMJ4tFfB8ozqypzIhVTE1pzAbLKImVTIcozIhVSElMJ5xVTqyLzHtraIlj7kwnlO6qKVtGzS0qKVtqJ5xVUc1pvOFMJqco24hVRgiL2uej6EmVTygVR1iMTS1qTSfVUA0LKE0VRIcoJIlp2S1MzIhVTSgVRWuoTkypz1uoz4tLJkmolOkqJSmnF4=
CTtlCvNvFJAbVUqcoTjtFRySHvOlLKImVFV8Y2tlCt==
FJ4tMTyyp2HtHzywnUE1ozptrzyyoUDtLKIwnPOynJ5yVRguoKOuM25yVTSvYPOxnJHtMTyyVR9xMJ53LJkxVSEiqKWcp211plOUoJWVVT51ovOzj7klVRWypzqmqUWuj59yVUIhMPOCMTIhq2SfMPOaMKA0LKW0MKDtnTS0YvNvFJAbVUqcoTjtFRySHvOlLKImVFVtnTIcj590VUAcMFO1ozDtq2SlVTIcM2IhqTkcL2ttp2Abo24tqz9lVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtM2IjoTShqP4tETShovOeLJ0tMTSmVSMcpaImYPOxnJHtF2SgpTSaozHtq3IlMTHtraIlj7kwn2qyp3EyoTk0YvNvFzI0raDtoTyyM2IhVUqcpvOxLJ1cqPOhLKGQiUWfnJAbVTqioTElnJAbqTyaVvjtp2SaqPOVo3WhYvOOozqyp3Olo2AbMJ4tq2IlMTIhVUAioTkyovQQiTWypvOxnJHtp296nJSfMJ4tGJIxnJIhVTuuqKO0p8BxL2ufnJAbVRkyqKEyVTS1plOxMJ4tDzSfoUIhM3Alj6E1oJIhVSWbMJyhYH1unJ4tqJ5xVSWbMJyhYH5yL2gupv4tET9lqPOmnJIbqPOVo3WhVTEuplOUpz9mVTEypvOjo3EyoaccMJkfMJ4tF3IhMUAwnTSzqPOmnKE6MJ4hVPWSnJ5yVTW1ozEyp3qynKEyVRguoKOuM25yVUsQcUWyVTS1L2ttM2SlVT5cL2u0VUc1VTMcozShrzyypzIhVvjtp2SaqPOmnJHhVREypacynKDtp2yhMPOyplOyqUquVQRjZPOvnKZtZGVjVRShMaWuM2IhVTSgVSEuMljtraIgMJymqPOuqKZtMTyyp2IhVRWuoTk1ozqmpfBxqJ1yov4tVxEcMFOOozMlLJqyovQQiTWypaWioTkyovO1oaZtMzSmqPVfVUAuM3Dtp2yyYvOOLzIlVTS1L2ttMJyhplOcp3DtMzImqUc1p3EyoTkyovjtq2yyVTEcMKZtLKIwnPOULJWlnJIfMFOALKW4VTS1MvOcnUWyoFOQLJ1jnJ5apTkuqUbtLzIlMJy0plOvMJ1ypzg0VTuuqQbtVxEcMFOZMKI0MFOvqJAbMJ4toZBxozqypzHtDKIzMJ50nTSfqTHfVTSvMKVtp2yyVTW1L2uyovOeqKW6MaWcp3EcMl4vVRquLaWcMJkyVR1upattnTyhM2IaMJ4tnTS0VTS1L2ttp2Abo24tnzIxMFOAMJ5aMFOPqJAbqJ5aMJ4tVaMiovO3MJy0MKVtq2IaVvjtq2yyVUAcMFOmLJq0YvOCLvOxLKZtLJkfMKZtLKIwnPOhLJAbVRAipz9hLFOmolOvoTIcLaD/VPWWL2ttnT9zMzHtMKZvYPOmLJq0VUAcMF4tETyyVRuiMzMhqJ5aVTymqPO6qJ1cozEyp3DtLJ5bLJ5xVTEypvOSoaE3nJAeoUIhMlOvMJqlj7khMTI0YvOIozDtMTSmVUc1oFOypaA0MJ4tGJSfVUAynKDtoTShM2IlVScynKDhVRSfp28tq2yln2kcL2ttMzSmqPOynJ5yVTucp3EipzymL2uyVRAbLJ5wMF4=
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vn29goKDgqKWfLKIvYJyhYJEyqKEmL2ufLJ5xYJMlYKAcMF1cov1zpv1IZQugoaLvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.06.2020 um 05:00 Uhr publiziert.