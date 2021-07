ERSTE TERMINE

Dieburg, Mittwoch 21. Juli, 12 bis 19 Uhr, am Landratsamt (Albinistraße 23). Noch ohne Bus, aber mit Pavillon.



Griesheim, Donnerstag 22. Juli, 15 bis 22 Uhr, am Rewe-Center (Flughafenstraße 7)



Alsbach-Hähnlein, Samstag, 24. Juli, 8 bis 15 Uhr, am Edeka Winkler (An der Pfarrtanne 14). (jah)