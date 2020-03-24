Darmstadt-Dieburg: Kläranlagen sind gerüstet

Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim.
(Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach)
DxyQF0IBDxSQFP9DEyIBE1AHDHEHY1ASEHuSFH0gFyIUEH5VEHyAY1qSFIESHyAHDHEHVP0tIzyyoTHtDKWvMJy0ozIboJIlVUAcozDtMTIlrzIcqPOxLJuynJ0t4bPGVTygVRuioJHgG2MznJAyYvOnqFOHLKImMJ5xMJ4hVSAcMFOvMJ51qUcyovOHo2yfMKE0MJ4fVUqup2AbMJ4tp2ywnPObj6E1MzyaMKVtLJkmVUAioaA0VTEcMFOVj6EhMTHhVREcMFOTo2kaMFOcp3DtoJIbpvOOLaqup3Aypv4tETyyVRgfj6ElLJ5fLJqyovOmnJ5xVTqypfB8p3EyqP4=
4bPrI2ylVUMypacynJAbozIhVTWcp2kuozptn2S1oFOgMJulVRSvq2Smp2IlVTSfplOvnKAfLJ5a4bPpYPOmLJq0VReQgaWaVSA0LJ56MJjhVREypvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOxMKVtDJ5fLJqyVTEyplOOLaqup3AypaMypzWuozEyplOPnJAeMJ5vLJAbY1AyMJuynJ0gFaIaMJ5bMJygVTymqPOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFOYoZBxpzShoTSaMFOzj7klVTEcMFNlZvNjZQNtEJyhq29bozIlVTEypvOvMJyxMJ4tE2IgMJyhMTIhVTqyoTSmp2IhYvORLKAmVUAcL2ttMTIlrzIcqPOgMJulVR1yoaAwnTIhVTEunTIcoFOuqJMbLJk0MJ4fVUqynJjtp2yyVUMiovOxo3W0VTSlLzIcqTIhYPOIpzkuqJVtnTSvMJ4to2EypvOzpzIcM2ImqTIfoUDtp2yhMPjtMzSfoTHtozywnUDtnJ5mVRqyq2ywnUDhVBXNaxShVTIcozIgVSqiL2uyozIhMTHtp2yhMPOuqJAbVT1ynUVtraIbLKImMFOuoUZtLJ4tI2Iln3EuM2Ih4bPpYPOmLJq0VTIlYvOVnJ56qFOeo21gqPjtMTSmplOgnKE0oTIlq2IcoTHtqzyyoTHtEzyloJIhVUIhMPOuoTkyVSWyp3EuqKWuoaEmVTqyp2AboT9mp2IhVTuuLzIhVT9xMKVtLKIzVSAjLKWzoTSgoJHtLKWvMJy0MJ4h
G2uhMJucovO2MKWepzSzqTI0VTIcozHtF2mQcUWuozkuM2HtoJIbpv4tETSmVRgfj6Elq2IlnljtMTSmVTWynFOPnJAeMJ5vLJAbVUA0MJu0YPOcp3DtMfB8pvNmZvNjZQNtGJIhp2AbMJ4tLKImM2IfMJq0YvOUoTIcL2uyplOanJk0VToQiUVtMTyyVTWynJEyovOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTyhVSqynKEypaA0LJE0YvORnJHtI2Iln2HtnJ4tE3YQcTMyozuuqKAyovO1ozDtI2IcqTIlp3EuMUDtopB8p3AyovOxLKZtDJW3LKAmMKVtqz9hVQV1VQNjZPOPj7klM2IlovO1ozDtMTIhVTShM2ImnJIxMJk0MJ4tDzI0pzyyLzIhVTS1MzWypzIcqTIhYvQvtW5KnKVtnTSvMJ4tMJyhMFOYLKOurzy0j6E0VToQiUVtraImLJ1gMJ4tAQVtZQNjVR1yoaAwnTIh4bPpYPOmLJq0VRWyqUWcMJWmoTIcqTIlVSEbo21uplOGMJIaMKVh
KEINE GEFAHR
Das Coronavirus ist noch nicht ganz erforscht. Das gilt auch für die Infektionswege. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das Virus auch über das Abwasser verbreiten kann. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat dazu folgende Einschätzung: „Nach derzeitigem Stand des Wissens ist eine Übertragung von SARS-CoV-2 über den Weg des Abwassers sehr unwahrscheinlich. Eine Gefährdung für Beschäftigte in abwassertechnischen Anlagen in Zusammenhang mit den in Deutschland bisher wenigen SARS-CoV-2 Fällen ist nicht gegeben. (wog)
FJ4tI2IcqTIlp3EuMUDtq2yyVTyhVSOzqJ5ap3EuMUDtnTSvMJ4tMTyyVRgfj6Elq2Iln2HtLzymoTShMlOeMJyhMJ4tDJ5mqTyyMlOxMKVtDJW3LKAmMKWgMJ5aMFOzMKA0M2ImqTIfoUDhVBXNayqyoz4tj7kvMKWbLKIjqPjtq2ylMPOxnJImMKVtnJ0tDzIlMJywnPOxMKAmMJ4toTyyM2IhYPO3LKZtq2ylVTShVSqiL2uyozIhMTIhVTShVSc1Mzk1p3ZtnTSvMJ46VTIcozHtoTIcL2u0MFOSpzwQgzu1ozptnJ0tMJyhp3EyoTkcM2IhVSOlo3cyoaEvMKWynJAbVTqyM2Ihj7kvMKVtYT5ipz1uoTIh4bPMVSqiL2uyoaEuM2Ih4bPpYPOmL2ulMJyvqPODMaIhM3A0LJE0plODpzImp2ImpUWyL2uypvOToT9lnJShVRuuM2IhLaW1L2th
DJ5xMKWho3W0plOanJW0VTImVTE1pzAbLKImVSOlo2WfMJ1yYvOWovOAj7MlMzIfMTIhYIquoTkxo3WzVTygVTWyozSwnTWupaEyovOZLJ5xn3WynKZtE3Wij58gE2IlLKHtLzIeoTSaqPOxMKVtDzI0pzyyLaAfMJy0MKVfVTEup3ZtMTyyVR1yozqyovOuovOcoFOOLaqup3AypvOmL2u3nJ1gMJ5xMJ4tEaWyoJEmqT9zMzIhVTEcMFODqJ1jMJ4tqzIlp3EipTM0MJ4hVSAiq29boPOXj7MlMlOGqTShrzIfVTSfplOuqJAbVSEbo21uplOGMJIaMKVtp2yhMPOxLKYQiTWypvOypaA0LKIhqP4tETyyVRqyMzSbpvOmMJuyovOvMJyxMFOhnJAbqPOzj7klVTybpzHtDJ5fLJqyov4t4bPrIJ5mMKWyVSWyL2uyozShoTSaMFOcp3DtMTyyVTIlp3EyVSA0qJMyVTEypvOOLaqup3AypaWynJ5cM3IhMljtp2SaqPOypv4tGaIlVTElMJxtGJyfoTygMKEypvOvMKElj6EaqPOxMKVtDJWmqTShMPO6q2ymL2uyovOxMJ4tHzIwnTIhp3GQcTWyov4tETRtLzkynJW0VUMcMJjtnZBxozqyov4tETSmVUqcMJEypaIgVUAwnZB8qUc0VTEcMFODqJ1jMJ4hVRIcozHtGzSwnTMlLJqyVTWynFOxMJ4tE2IgMJyhMTIhVZB8LzIlVTEyovOnqKA0LJ5xVTEypvODqJ1jMJ4tqJ5xVTEypvOYLJ7QcTkyVTEyqKEyVTS1MvOeMJyhMFODpz9voTIgMFObnJ4hVRyhVSqynKEypaA0LJE0VTymqPOxLKZtozywnUDtLJ5xMKWmYvOPMJxtMTIhVQVmVSO1oKOmqTS0nJ9hMJ4fVTEcMFOyplOcovOxMJ0toJIbpvOuoUZtZGNjVRgcoT9gMKEypvOfLJ5aMJ4tp3GQcTE0nKAwnTIhVRguozSfozI0rvOanJW0YPOaMJWyVTImVTgynJ5yVSAwnUqcMKWcM2gynKEyov4=
JaHtIzIlp3EipTM1ozqyovObLJWyovOcovOxMKVtF2mQcUWuozkuM2Htqz9hVR3QgaWzMJkxMJ4gI2SfoTEipzLtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOTMKIwnUE0j7kwnTIlYPOGoTyjMJyhoTSaMJ4tqJ5xVRWcozEyovOaMJoQiTulqP4t4bPrH28tMKE3LKZtM2Ibj7MlqPOhnJAbqPOcovOxnJHtIT9coTI0qTHhVREuplObLKDtozywnUEmVT1cqPOQo3WiozRtraHtqUIh4bPpYPOmLJq0VTEypvOJo3WmnKE6MJ5xMFOxMKZtDJW3LKAmMKW2MKWvLJ5xplOPnJAeMJ5vLJAbY1AyMJuynJ0gFaIaMJ5bMJygYPOPnJAeMJ5vLJAbplOPj7klM2IloJIcp3EypvOALKWeqKZtFTIhozIgLJ5hVPuGHRDcYt==
FJ4tMTIhVRgfj6ElLJ5fLJqyovOcp3DtLKIwnPOxnJHtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVTEypvOQo3WiozRgH2y0qJS0nJ9hVTShM2IjLKAmqP4tFJ4tI2IcqTIlp3EuMUDtnTS0VRWyqUWcMJWmoTIcqTIlVSAyMJqypvOxnJHtozI1oziQgaOznJqyVR1uoz5mL2uuMaDtnJ4traqynFOHMJSgplOuqJMaMKEynJk0YvORLJ5hVTiQgz5hqTHtMJyhMFOUpaIjpTHtq2IcqTIlLKWvMJy0MJ4fVUqyoz4tnJ4tMTIlVTShMTIlMJ4tnzIgLJ5xVTyhMzy6nJIlqPO3j6ElMF4t4bPrI28tMKZtM2IbqPjtLKWvMJy0MKDtnzIxMKVtLJkfMJyhYPO1oFOOLaA0LJ5xVUc1VTuuoUEyohXNaPjtp2SaqPOGMJIaMKVh
FJ4tDzywn2IhLzSwnPOcp3DtMTyyVScunTjtoJy0VUMcMKVtDzImL2wQcTM0nJq0MJ4tn2kynJ5ypv4t4bPrI2ylVTuuLzIhVSAcL2uypzuynKEmoJUQa25unT1yovOypzqlnJMzMJ7vtWjfVUAuM3DtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtH3EuoacyoP4tF29hqTSeqTHtp2IcMJ4tMJyhM2ImL2ulj6Ehn3DfVTEypvOZnJIzMKW2MKWeMJulVTIcozqyp3EyoTk0YvOKnKWxVR1uqTIlnJSfVTqyLaWuL2u0YPOanJk0BvOOLaA0LJ5xVTuuoUEyov4tETIhovOxnJHtDJ5fLJqyVT11p3ZtoTS1MzIhYt==