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Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
2 min

Darmstadt-Dieburg: Kläranlagen sind gerüstet

Die Kläranlagen in Bickenbach, Weiterstadt und Pfungstadt sehen keine Probleme, weil wegen der Corona-Krise mehr Menschen daheim sind.

Wolfgang Görg: Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Von Wolfgang Görg
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach

Die Kläranlage in Bickenbach reinigt das Abwasser aus Bickenbach und Seeheim-Jugenheim. (Archivfoto: Hans Dieter Erlenbach)

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KEINE GEFAHR
Das Coronavirus ist noch nicht ganz erforscht. Das gilt auch für die Infektionswege. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das Virus auch über das Abwasser verbreiten kann. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat dazu folgende Einschätzung: „Nach derzeitigem Stand des Wissens ist eine Übertragung von SARS-CoV-2 über den Weg des Abwassers sehr unwahrscheinlich. Eine Gefährdung für Beschäftigte in abwassertechnischen Anlagen in Zusammenhang mit den in Deutschland bisher wenigen SARS-CoV-2 Fällen ist nicht gegeben. (wog)
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