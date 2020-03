Darmstadt-Dieburg: Kläranlagen sind gerüstet

KEINE GEFAHR

Das Coronavirus ist noch nicht ganz erforscht. Das gilt auch für die Infektionswege. Dabei stellt sich die Frage, ob sich das Virus auch über das Abwasser verbreiten kann. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat dazu folgende Einschätzung: „Nach derzeitigem Stand des Wissens ist eine Übertragung von SARS-CoV-2 über den Weg des Abwassers sehr unwahrscheinlich. Eine Gefährdung für Beschäftigte in abwassertechnischen Anlagen in Zusammenhang mit den in Deutschland bisher wenigen SARS-CoV-2 Fällen ist nicht gegeben. (wog)