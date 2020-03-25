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Mittwoch, 25.03.2020 - 03:00
3 min

Darmstadt-Dieburg: Pflegedienste im „Krisenmodus“

Ambulante Pflegedienste im Landkreis Darmstadt-Dieburg reagieren unterschiedlich auf die Corona-Pandemie.

Von Klaus Holdefehr
Eine besondere Herausforderung ist der Umgang mit dem Coronavirus auch für ambulante Pflegedienste. Foto: Klaus Holdefehr

Eine besondere Herausforderung ist der Umgang mit dem Coronavirus auch für ambulante Pflegedienste. (Foto: Klaus Holdefehr)

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EINKAUFSSERVICE
Der Ambulante Pflegedienst in Reinheim bietet alleinstehenden alten und kranken Menschen in der Stadt einen kostenlosen Einkaufsdienst an, damit diese zu Hause bleiben können. Bei Bedarf können sich Bedürftige unter 06162-941990 melden. (aus)
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