Mittwoch, 25.03.2020 - 03:00
3 min
Darmstadt-Dieburg: Pflegedienste im „Krisenmodus“
Von Klaus Holdefehr
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EINKAUFSSERVICE
Der Ambulante Pflegedienst in Reinheim bietet alleinstehenden alten und kranken Menschen in der Stadt einen kostenlosen Einkaufsdienst an, damit diese zu Hause bleiben können. Bei Bedarf können sich Bedürftige unter 06162-941990 melden. (aus)
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