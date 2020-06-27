Samstag, 27.06.2020 - 05:00
4 min
Darmstadt-Dieburg setzt aufs digitale Klassenzimmer
Von Reinhard Jörs
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFOOqJAbVUqyoz4tnzI0raDtqz9lVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tMfB8pvOeqKW6MFOnMJy0VTMup3Dtp2Abo24tq2yyMTIlVR5ipz1uoTWyqUWcMJVtLJ4tFTImp2IhplOGL2u1oTIhVTuypaWmL2u0YPObLKDtMTyyVTkuozqyVRAipz9hLF1DLKImMFOxo2AbVUAwnT1ypacbLJM0VT9zMzIhM2IfMJq0BvOSqTkcL2uyVSAwnUIfMJ4tETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzqmVTWyMzyhMTIhVUAcL2ttnJ4tpUIhL3EiVBXNaxEcM2y0LJkyplOZMKWhMJ7vtWjtoz9wnPOcoFO2o3WcM2IhVRcunUWbqJ5xMKW0YvOVo21yp2Abo29fnJ5aVTymqPOhnJAbqPOhqKVtMJyhVRMlMJ1xq29lqQftqzyyoTHtEzSgnJkcMJ4tp2yhMPOaLKVtozywnUDtnJ4tMTIlVRkuM2HtMTS6qFjtLzImnKE6MJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htn2IcozIhVRAioKO1qTIlYPOuovOxMJ0tMTSmVRgcozDtFTS1p2S1MzquLzIhVT1uL2uyovOmo2kfYvOKnJHtqzyyoTHtGTShMTglMJymn2yhMTIlVTS1MvOxnJImMJ0tI2IaVT51ovOfLJ5aMFOnMJy0VUMiovOIoaEypaWcL2u0VUIhMPOaMJ1ynJ5mLJ1yoFOZMKWhMJ4tLJWaMJwQcT5aqPO3LKWyovjtnKA0VTIcozHtLzShM2HtEaWuM2HfVTS1MvOxnJHtoz9wnPOhnJIgLJ5xVTIcozHtDJ50q29lqPO3MJaQal4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTWynKAjnJIfp3qynKAyVSAwnZB8oTIlYPOxnJHtqz9hVTEunTIcoFO3MJqaMJuyovOgj7kmp2IhYPO1oFOmnJAbVTIcovOiMzMyozImVSpgGTShVTyhVSWynJ5bMJygVUc1VUA1L2uyovjtqz9hVTEyoFOuqKZtp2yyVTybpzHtFTS1p2S1MzquLzIhVT9hoTyhMFObo2kyovO1ozDtp3QQcUEypvOxnJqcqTSfVUqcMJEypvO6qKYQiTAep2AbnJAeMJ4tn8B2oz5yohXNaPjtp2AbnJkxMKW0VSWuoTLtGT9mL2uynljtGTIcqTIlVTEypvOYqKW0YIAwnUIgLJAbMKVgE2ImLJ10p2AbqJkyVTyhVSWynJ5bMJygYt==
CTtlCyMcMJkyVRgcozEypvOinT5yVRAioKO1qTIlCP9bZw4=
EzSmqPOdMJEypvOZMJulMKVtn2IhoaDtp29fL2uyVRoQcTkfMFOcovOmMJyhMKVtF2kup3AyYvQvtW5CMTIlVTImVTqcLaDtraqupvOWoaEypz5yqPO1ozDtMJyhMJ4tD29gpUI0MKVhVRSvMKVtMUWynFOYnJ5xMKVfVTEcMFOgMJulVT9xMKVtq2IhnJqypvOaoTIcL2u6MJy0nJptMUWuovO3o2kfMJ4to2EypvOgj7kmp2Ih4bPpYPOzj7kaqPOxMKVtH2AbqJkfMJy0MKVtnTyhraHhVRgfLKVtnKA0BvORnJHtH2AbqJkyVUMiovObMKI0MFOcp3Dtoz9wnPO3MJy0VUqyMlO2o20tMTyanKEuoTIhVRkypz5yovO2o24toJ9lM2IhYt==
CTEcqvOwoTSmpm3vtWkipTyhLKW5YKqcMTqyqP1yoJWyMBXNaPOxLKEuYKOioTj94bPpp29foUEyov1mL2ufMKVgqUWiqUbgL29lo25un3Wcp2Hgq2IcqTIlnP14D0y2IQsvtWjtMTS0LF1wqKA0o21ypw3vtWkyL2uiK29hoTyhMrXNaQ48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCrXNaUEyrUDinzS2LKAwpzyjqBXNaPOmpzZ94bPpYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcm4bPpCwjip2AlnKO0Ct==
Kommentare
Reinhard Jörs Kommentar zur Zukunft des Lernens: Auch daheim ein Schul-PC?
ETSgnKDtp2ywnPOxLKWuovOcoFOZLJ5xn3WynKZtETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzptopB2M2kcL2umqPOmL2uhMJkfVUMcMJjtj6EhMTIlqPjtnTS0VRkuozElLKDtF2kuqKZtHTI0MKVtH2AbMJkfnTSuplOxLKZtHUWinzIeqPOmMJy0VTEcMKAyoFOXLJulVUc1pvOQnTIzp2SwnTHtM2IgLJAbqP4tDKWvMJy0p3EcqTIfBvQvtW5RLKZtMTyanKEuoTHtF2kup3AyoaccoJ1yphXNaP4t4bPrGJy0VRAipz9hLFO3qKWxMFOuoTkyovOeoTSlYPOxLKAmVTSfoTImVUMcMJjtp2AbozIfoTIlVTgioJ1yovOgqKAm4bPpYPOmLJq0VTEypvOZLJ5xpzS0VTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTyyp2IlVScynKE1ozph
CTtlCxglMJymVTguqJM0VTIcM2IhMKZtGTIlov1Dpz9apzSgoGjinQV+
j5kvMKWlLKAwnTIhMPOmnJ5xVTEcMFOypaA0MJ4tH2Abpzy0qTH6VBXNayqcpvObLJWyovQvtWZtLJW3MJywnTIhMPO2o20tGTShMPOVMKAmMJ4t4bPGVTIcovOynJqyozImVSAiMaE3LKWypUWiMUIeqPOzj7klVTEcMFODDl1JMKWvnJ5xqJ5aVUMiovOGL2wQiTkypz4tqJ5xVRkynUWypz4tM2IeLKIzqBXNaPjtp2SaqPOxMKVtF3WynKZgD2uyMv4t4bPrIJ5xVUIhp2IlVSOlo2E1n3DtnKA0VTWyp3Aypv4tETSmVUAuM2IhVUAiq29boPOxnJHtH2AbqJkyovOuoUZtLKIwnPOxLKZtH3EuLKEfnJAbMFOGL2u1oTSgqBXNaPjtMfB8M3DtMTIlVRkuozElLKDtnTyhraHtqJ5xVTmQcUAmqPOTLJAboJy0LKWvMJy0MKVtDzIhnzSgnJ4tH3EuozptMTyyVREyqTScoUZtMKWeoZBxpzIhYvORnJHtD2kiqJDgIzSlnJShqTHtqz9hVR1cL3Wip29zqPOypz3QgzqfnJAbMFOuoTkypljtqz9hVRuuqKAuqJMaLJWyovOxLJuynJ0tLzymVSMcMTIin29hMzIlMJ56MJ4tMTIlVTqyp2SgqTIhVRgfLKAmMFOgnKDtnJulMJ0tGTIbpzIlYvQvtW5RLKZtGTShMTImpUWiM3WuoJ0tLzyyqTI0VTEuVUqyozyaMKVh4bPp
4bPrEJk0MKWhVTuuLzIhVUAcL2ttLzIaMJymqTIlqPOvMJxtqJ5mVTqyoJIfMTI04bPpYPOmLJq0VRAbpzymqT9zVR1upaImL2ueLFjtGTIcqTIlVTEypvOUo2I0nTImL2u1oTHtnJ4tETyyLaIlMljtMTyyVTEcMFOGo2M0q2SlMFOcoFOIoaEypaWcL2u0VUAwnT9hVTq1qPOynJ4tFzSbpvO2o3VtD29lo25uVT1cqPOxMJ4tH2Abj7kfMKWhVTIcoaAyqUc0MF4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTEcMFOPLKAcplOxLJoQiUVtLJ4tLJkfMJ4tLJAbqUccMlOGL2u1oTIhVTWynFO1oaZtM2IfMJq0VUIhMPO3LKWyovOxLJ1cqPOxnJHtMKWmqTIhVTyhVRuyp3Ayov4tETIlVRglMJymVRWypzqmqUWuj59yVTuuqPOyplOgnKE0oTIlq2IcoTHtLKIwnBXNaPjtp2AbnJkxMKW0VRWyozcuoJyhVSA0LJ5aYvOJo24tMTIlVRqlqJ5xp2AbqJkyVTWcplO6qKVtG2WypaA0qJMyYPO2o24tF2kup3AyVTIcozImVTWcplOYoTSmp2HtZGZt4bPGVTSfoTHtp2I0rzIhVTImVTIcov4=
CTtlCzyDLJEmVToQiUVtAQRjVRI1pz88Y2tlCt==
H28tq2IcqPjtp28tM3I0YvORo2AbVTShVTEyovOGL2u1oTIhVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaplOcp3DtMTSmVSOQY1AwnZB8oTIlqzIlnZBxoUEhnKZtoaIlVQR6AF4tETSmVTuynpBsqQbtGaIlVToQiUVtnzIxMJ4tMfB8ozM0MJ4tH2Abj7kfMKVtnTSvMJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4tMJyhVRqypfBxqPjtp28tGTShMUWuqPOGL2uyoTkbLJSmYvOIozDtMTyyp2HtE2Ilj6E0MFOmnJ5xVTyhVTSfoTIlVSWyM2IfVT5cL2u0VUc1pvOOqKAfMJybMFOhLJAbVRuuqKAyVUMipzqyp2IbMJ4hVREiL2ttq2SmYPO3MJ5hVSAwnZB8oTIlVTEunTIcoFOuLzqynZBxozq0VUAcozDfVUqynJjtp2yyVBXNxlO3nJHtMTyyVSAwnZB8oTIlVTS1plOFMJyhnTIcoFQvtWZtn2IcozIhVRAioKO1qTIlraIaLJ5aVTuuLzIhClQvtW5RLKZtnTS0VToQiUVtqJ5mVTcyqUc0VSOlnJ9lnKGQcUDtMJyhp+XNaPjtp2SaqPOZLJ5xpzS0VSAwnTIfoTuuLKZfVUIhMPOypzmQcUI0MKW0BvQvtW5RMKVtDaIhMPObLKDtAGNjVR1coTkco25yovOSqKWiVToQiUVtFT9gMKAwnT9ioTyhMl1UMKYQcUEyVTWypzIcqTqyp3EyoTk0YvQvtW5Bo2AbVTymqPOhnJAbqPOeoTSlYPO3nJHtqzyyoPOUMJkxVTEuqz9hVUqcpvOvMJgioJ1yovO3MKWxMJ4tqJ5xVUquoz4tMKZtMTyyVRShqUYQcTqyVTEuMfB8pvOanJW0YvOOLzIlVTEuVUqcpvOhnJAbqPO3LKW0MJ4tq29foTIhVUIhMPOuqJAbVT1cqPOxMKVtDzImqTIfoUIhMlO2o3VtMTIhVTShMTIlMJ4tp2IcovO3o2kfMJ4fVTuuLzIhVUqcpvOvMKWynKEmVQRkZQNtnIOuMUZtnJ0tIz9lM3WcMzLtM2IipzEypaDhVQRkZQNfVUqynJjtq2ylVToQiUVtp28tqzyyoTHtE2Ilj6E0MFOho2AbVRqyoTDtnJ0tDaIxM2I0VTuuqUEyov4tETSmVSA0j7kwnlOzj7klVQDkZPOSqKWiYPOgnKDtHUWiM3WuoJ1yovjtnJ5eoUImnKMyVRwQiTkfMF4tI2IcqTIlMFOUMKYQcUEyVToQiUVtMTyyVSAwnZB8oTIlVTEunTIcoFO3MKWxMJ4toz9wnPOzo2kaMJ4topB8p3Ayov7vtWj=
CTtlCxIcovOGoJSlqUObo25yVToQiUVtMTyyVTquoacyVRMuoJyfnJH8Y2tlCt==
4bPrETSmVSEbMJ1uVTymqPOapz/QaljtMTyyVScynKDtMTSzj7klVTghLKOj4bPpYPOypzsQcT56qPOFMJyhnTIcoKZtH2AbqJkfMJy0MKVfVSWuoTLtGT9mL2uynljtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOFMJSfnKGQcUEyovOxLJuynJ0hVBXNaxEcMFOTLJ1coTyyVTuuqPOhqKVtMJyhVSAgLKW0pTuiozHhVRS1MvOxMJ0tp29foTIhVTSfoTHtF2yhMTIlVTkypz5yovO1ozDtnJulMFOVLKImLKIzM2SvMJ4toJSwnTIh4bPpYPOvMKAwnUWynJW0VTEypvOZLJ5xpzS0YvQvtW5Go2kwnTHtLJWmo2k1qTIhVRwQcUW0MJoQcTkfMFOgj7kmp2IhVUqcpvO6qJIlp3DtMKWlMJywnTIhYhXNaPOKo2WynFOmnJAbVTIcozHtEaWuM2Htp3EyoTk0BvOUMJwQgaW0VTIcovOQo21jqKEypvOdMFOGL2wQiTkypvO6qKVtE3W1ozEuqKAmqTS0qUIhMlOdMJEypvOGL2u1oTHfVTEcMFOxMKVtF3WynKZtp3EyoTkyovOgqKAmClQvtW5WL2ttM2kuqJWyVTcu4bPpYPOmLJq0VTEypvOZLJ5xpzS0YvOIozDtMTyyVUAjLJ5hMJ5xMFOOoaAwnTk1p3AzpzSaMGbtFKA0VTEypvOYpzIcplOuqJAbVTEuMfB8pvO6qKA0j6EhMTyaYPOVo21yp2Abo29fnJ5aVUc1VTIlopB2M2kcL2uyovjtLJkmolO1oaEypvOIoKA0j6EhMTIhVTS1L2ttMJyhMJ4tHRZtMfB8pvOxLJuynJ0tLJ56qKAwnTSzMzIhClQvtW5RLFOmMJuyVTywnPOxMJ4tGTShMTglMJymVTyhVR1cqUMypzShqUqipaE1ozsvtWjfVUAiVSAwnTIfoTuuLKZh
ET9wnPOmMJkvp3DtnJ5hMKWbLJkvVTEypvOuL2u0rzyaVRglMJymYIAwnUIfMJ4tLKWvMJy0MJ4tqzyyoTHtD29gpUI0MKVtoaIlVTWyM3Wyoac0YvOWovOzLKA0VTEypvOVj6EfMaEyVTqyLzHtMKZtoz9wnPOeMJyhVTMfj6EwnTIhMTIwn2IhMTImVSqZDH4fVUAuM3DtEKujMKW0MFOPMJ5dLJ1covOGqTShMl4t4bPrDJ0tH2AbqJkxo3WzVRWypzqmqUWuj59yVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTMcozEyqPOIoaEypaWcL2u0VTyhVTI0q2RtraquoaccMlOUMJYQcUIxMJ4tp3EuqUDhVRcyMTImVT11p3ZtqzIlozI0raDtq2IlMTIhYPOcovOdMJEyplOYLJWyoPO2MKWfMJq0YPOxLKc1VTyhVTI0oTywnTIhVSYQcUIgMJ4tDJ5mL2ufqKAmpUIhn3EyVTqyp2I0raDtq2IlMTIhYhXNaN==
CTtlCxEypvOZMJulMKVtoKImplOgnKE6nJIbMJ48Y2tlCt==
IJ5xVUAyoTWmqPO3MJ5hVTygVUMcpaE1MJkfMJ4tF2kup3AyoaccoJ1ypvOuoTkyplO1ozDtnzIxMKVtqzIln2SvMJk0VUIhMPOiozkcozHtnKA0YPOvpzS1L2u0VTImVTEiL2ttnJ1gMKVtoz9wnPOynJ5ypmbtMTIhVRkynUWypvjtMTIlVT1cqT1uL2u0YvQvtW5OqJAbVTWynFO1oaZtnJ0tF29foTIanKIgVTymqPOyplOynJ4tH3OuM2S04bPpYPOmLJq0VSWynJ5bMJygplOGL2u1oTkynKEypvjtHzSfMvOZo3AwnTIeYvQvtW5SnJ5cM2Htn8B2oz5yovOQo21jqKEypvjtHUWiM3WuoJ1yVUIhMPOWoaEypz5yqPOmqKOypv1aqKDtoaI0rzIhYPOuozEypzHtopB8p3AyovOypaA0VT5iL2ttqzyyoTImVTgyoz5yozkypz5yov7vtWj=
4bPrEKZtM2yvqPOuqJAbVSAwnUIfMJ4fVTEcMFOxLKZtMTyanKEuoTHtF2kup3AyoaccoJ1ypvOypaA0oJSfVT5cL2u0VT3QgzAbqTIh4bPpYPOmL2ucoTEypaDtMTIlVRkuozElLKDhVBXNaxImVTgioJ10VTEupzS1MvOuovjtq2yyVUqynKDtMTyyVSAwnUIfoTIcqUIhMlOxLKZtF29foTIanKIgVTEuLzIcVT1cqUccMJuyovOeLJ5hYvOSnJ4tEUWcqUEyoPOxMKVtH2AbqJkyovO6MJyaqPOho2AbVUqyozyaVRyhqTIlMKAmMFjtLJWypvO6q2IcVUMiovOxpzIcVSAwnUIfMJ4tM2IbqPOyplOynTIlVUc1VTkuozqmLJ0h4bPp
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 27.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.