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Dienstag, 02.06.2020 - 03:00
3 min

Darmstadt-Dieburg: Sorgt Corona für mehr Badetote?

Die Freibäder sind zu, die Badeseen gesperrt – und die DLRG während des Lockdowns in Alarmbereitschaft. Die Sorge: dass die Menschen sich nun in gefährliche Seen wagen.

Janka Holitzka: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Liegen erlaubt, Baden verboten: Noch ist der Erlensee bei Bickenbach wegen des Corona-Lockdowns nicht zum Schwimmen freigegeben. Rettungsschwimmer befürchten, dass deswegen manch einer in unsichere Gewässer ausweicht. Foto: Dirk Zengel

Liegen erlaubt, Baden verboten: Noch ist der Erlensee bei Bickenbach wegen des Corona-Lockdowns nicht zum Schwimmen freigegeben. Rettungsschwimmer befürchten, dass deswegen manch einer in unsichere Gewässer ausweicht. (Foto: Dirk Zengel)

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417 BADETOTE IM VERGANGENEN JAHR
2019 sind laut einer Statistik der DLRG in Deutschland 417 Menschen ertrunken. Fast neun von zehn dieser Toten – 367 Menschen – haben in Binnengewässern ihr Leben gelassen. Nur elf Menschen starben dagegen in Frei- oder Hallenbädern. 20 dieser tödlichen Unfälle passierten in Hessen, einer davon im vergangenen Juli im Bickenbacher Erlensee.

„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher, als an Küsten oder in Schwimmbädern“, sagte Achim Haag, der DLRG-Präsident bei der Vorstellung der Statistik im März dieses Jahres.

Welche Badeseen wann freigegeben sind, zeigt ein Online-Überblick des Hessischen Landesamts: https://badeseen.hlnug.de. (jah)
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