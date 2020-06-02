Dienstag, 02.06.2020 - 03:00
3 min
Darmstadt-Dieburg: Sorgt Corona für mehr Badetote?
Von Janka Holitzka
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFOPLJEyqT90MG8t4bPrETSmVUqcpzDtpTSmp2yypzIh4bPpYPOjpz9jnTI6MJy0VR1upzA1plOGnJImMJ5ipP4tGzywnUDfVUqynJjtMKVtMJyhVSOyp3AcoJymqPOcp3DfVUAiozEypz4tq2IcoPOypvOuoUZtHzI0qUIhM3AmL2u3nJ1gMKVtp2Abo24tMJyhnJqyplOaMKAynTIhVTuuqPjtnKA0VTIlVUAcL2ttp2ywnTIlBvOQo3WiozRtq2ylMPOxLJoQiUVtp29lM2IhYPOxLKAmVR1yoaAwnTIhVTIlqUWcozgyov4t4bPrI2IhovOxnJHtITIgpTIlLKE1pzIhVT51ovOmqTIcM2IhVUIhMPOxnJHtH2IboaA1L2u0VT5uL2ttDJWej7kboUIhMlOapfB2j59ypvO3nKWxYPOxLJ5hVUqcpzDtMKZtLKIwnPOxnJIdMJ5cM2IhVTqyLzIhYPOxnJHtp2ywnPOcovOUMJMunUVtLaWcozqyohXNaPjtLzIzj7klL2u0MKDtH2yyp2Iho3Nh
ETIhovOxnJHtEaWynJYQcTEypvOmnJ5xVTygVRkuozEepzIcplO3nJHtnJ4tM2ShrvOVMKAmMJ4tLJkfMKAuoKDtq2IaMJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVTqyp2AboT9mp2IhYvOPnKZtGJy0qTHtFaIhnFO3nJkfVTEcMFObMKAmnKAwnTHtGTShMTImpzIanJIlqJ5aVTIhqUAwnTIcMTIhYPOiLvO1ozDtqJ50MKVtq2IfL2uyovOPMJEcozq1ozqyovOmnJHtnJ4tMTyyp2IgVRcunUVtj7kvMKWbLKIjqPOho2AbVZB2MzMhMJ4tn8B2oz5yov4tDKIwnPOxnJHtLzIcMTIhVUc1M2IfLKAmMJ5yovOPLJEyp2IyovOcoFOYpzIcplQvtWZtMTIlVRIloTIhp2IyVTWynFOPnJAeMJ5vLJAbVUIhMPOxLKZtG2EyoaquoTEcMUyfoPOcovOBnJIxMKWhnTS1p2IhVBXNxlOmnJ5xVTEypacynKDtM2ImpTIlpaDhVREcMKAyVRkuM2HtqzIlp2I0raDtMTyyVREyqKEmL2uyVRkyLzIhp3WyqUE1ozqmM2ImMJkfp2AbLJM0VPuRGSWUXFOcovOOoTSloJWypzIcqUAwnTSzqP4=
ETyyVSAipzqyBvOynJ4tHaIhVTS1MvOUMKsQcUAmMKVfVTEcMFOhnJAbqPOmnJAbMKVtp2yhMP4tDJkfMJ4tqz9lLJ4tMTyyVRWuM2qypaAyMJ4fVUIhqTIlVTEypzIhVSqup3Aypz9vMKWzoZBxL2uyVUGQiTAenKAwnTHtE2IzLJulMJ4toTS1MKWhVTiQgz5hMJ4hVSqcMFOxMKVtH2ywn2IhnZB2MzIlVSAyMFOvMJxtDzSvMJ5bLKImMJ4fVTWynFOxMJ0tMKZtp2Abo24traHtoz9loJSfMJ4tJzIcqTIhVTygoJIlVUqcMJEypvODpz9voTIgMFOgnKDtqJ52o3WmnJAbqTyaMJ4tH2Abq2ygoJIlovOaLJVh
417 BADETOTE IM VERGANGENEN JAHR
2019 sind laut einer Statistik der DLRG in Deutschland 417 Menschen ertrunken. Fast neun von zehn dieser Toten – 367 Menschen – haben in Binnengewässern ihr Leben gelassen. Nur elf Menschen starben dagegen in Frei- oder Hallenbädern. 20 dieser tödlichen Unfälle passierten in Hessen, einer davon im vergangenen Juli im Bickenbacher Erlensee.
„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher, als an Küsten oder in Schwimmbädern“, sagte Achim Haag, der DLRG-Präsident bei der Vorstellung der Statistik im März dieses Jahres.
Welche Badeseen wann freigegeben sind, zeigt ein Online-Überblick des Hessischen Landesamts: https://badeseen.hlnug.de. (jah)
„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher, als an Küsten oder in Schwimmbädern“, sagte Achim Haag, der DLRG-Präsident bei der Vorstellung der Statistik im März dieses Jahres.
Welche Badeseen wann freigegeben sind, zeigt ein Online-Überblick des Hessischen Landesamts: https://badeseen.hlnug.de. (jah)
4bPrGJShVUIhqTIlp2Abj6E0raDtoTIcL2u0VSA0pfB2oKIhM2IhVT9xMKVtqzIlp2AboTSgoKEyVSIzMKYvtWjfVTIloZBxqKEypaDtH2yyp2Iho3NfVTEypvOuoUZtqTIwnT5cp2AbMKVtGTIcqTIlVTEyplORGSWUVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtEJyhp2S0raOfLJ51ozptraImqZBxozEcMlOcp3DhVRS1L2ttMTyyVRWypzquqJMmnJAbqPOxMKZtHzIanJIlqJ5ap3Olj6EmnJEcqJ1mVUAwnTkcMpBsqPOmnJAbVTEyoFOOpUOyoTjtLJ46VBXNaxEuplOPLJEyovOuovOPLJqaMKWmMJIhVTymqPOfMJWyoaAaMJoQcTuloTywnBXNaPjtoJSboaDtMTIlVUc1p3GQcT5xnJqyVREyrzIlozS0p2kynKEypvOTpzShnlOPpzS1ozymL2ttqJ5xVTIln2mQcUW0BvQvtW5GqTIcoTHtDfB2p2AbqJ5aMJ4tqJ5xVRSvLzS1M2Ilj6E0MFOmnJ5xVToQiUVtMTyyVRWuMTIhMTIhVT5cL2u0VTIcoaAwnZBxqUcvLKWyVRqyMzSbpzIhYhXNaPOOqJAbVTWynFOfj6EhM3A0VUA0nJkfM2IfMJq0MJ4tH2IyovOej7MhozHtMKZtqJ50MKVtI2Smp2IlVUc1VSW1qUAwnUIhM2IhVTgioJ1yov4tETyyVTEuMUIlL2ttMJ50p3EynTIhMTIhVRguoUE3LKAmMKWmqUYQgz11ozqyovOej7MhozIhVTIcozIhVRiQcTk0MKAwnT9wnlOuqKAfj7MmMJ4h
Gz9wnT1uoPOaMJoQcTuloTywnTIlVUqcpzDtMKZfVUqyoz4tGJIhp2AbMJ4tLJ4tqJ5mnJAbMKWyovOPLJEyp3EyoTkyovOuoTkynJ5yVSAwnUqcoJ1yovOaMJuyovO1ozDtp28tLKIwnPOhnJIgLJ5xVT1ypzg0YPO3MJ5hVUAcMFOcovOynJ5yVR5iqTkuM2HtM2IlLKEyov4tI2yyVTIcovO0pzS1pzyaMKZtDzIcp3OcMJjtLKIwnPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOmL2uiovOvMKqcMKAyovObLKD6VRygVRSjpzyfVTgioz50MJ4tMTyyVSWyqUEypvOynJ5yVQDkVRcunUWyVTSfqTHtEaWuqFOhqKVtoz9wnPO0o3DtLKImVTEyoFO1ozWyq2SwnUEyovOPMJ5mnTIcoJIlVSAyMFOvMKWaMJ4h
FJ0tGTShMTglMJymVTgioJ10VTImVTkuqKDtH2yyp2Iho3NtM2mQiTAeoTywnTIlq2Icp2HtqzIlM2kynJAbp3qynKAyVUAyoUEyovO6qFOPLJEyqJ5zj6EfoTIhYvOUMJoQcTuloTywnTIlVTucozqyM2IhVTymqPOxMKVtozSbMFOaMJkyM2IhMFOFnTIcov4tETyyVREZHxptDzIlM3A0pzUQa2HfVTEcMFNlAFOYnJkioJI0MKVtMTImVRMfqKAmMKZtLzI3LJAbqPjtn29hoaEyVTEipaDtZwNkBPOuL2u0VRkyLzIhVT5cL2u0VUWyqUEyov4t4bPrETIlVSWbMJyhVTymqPOynJ4tHzyyp2IhpUWiLzkyorXNaPjtp2SaqPOGnJImMJ5ipPOhqJ4tLKIwnPOcoFOVnJ5voTywnlOuqJLtMTyyVRAipz9hLF1PMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4tqJ5xVUqupz50VTyhp2Wyp29hMTIlMFO2o3VtMJyhMKVtDzyyLzImnTIcoJIlVSA0MJkfMFjtLJ4tMTIlVTEcMFOTLJulpzyhozHtp2IbpvOhLJuyVTSgVSIzMKVtoTyyM3Dh
GJIbpvOuoUZtMTIlVRSjpTIfoPOvoTIcLaDtMTIhVSWyqUE1ozqmp2Abq2ygoJIlovOcoFOYpzIcplOuoTkypzEcozqmVTguqJ0fVUAuM3DtMTIlVREZHxpgEJyhp2S0rzkynKEypv4tETIhovOzj7klVTEyovOKLJAbMTyyoaA0VTSgVRIloTIhp2IyVUAcozDtp2yyVUAynKDtFzSbpzIhVUAwnT9hVT5cL2u0VT1ynUVtraImqZBxozEcMl4tIJ5xVTShVUIhLzI3LJAbqTIhVSAyMJ4tp2yhMPOxnJHtHzI0qUIhM3AmL2u3nJ1gMKVtnzRto2uhMJucovOhnJAbqPO2o3VtG3W0YvORLKZtD29lo25uYHWuMTI2MKWvo3DtMUIlL2u6qKAyqUcyovOvoTIcLaDtDKIzM2SvMFOxMKVtG3WxoaIhM3CQcT10MKVfVTEcMFOuLzIlVTcuVTWyp3EyozMuoTkmVUA0nJAbpUWiLzIhLKW0nJptn29hqUWioTkcMKWyovOej7MhozIhYvOWnUWyVTIcM2IhMFOUMKA1ozEbMJy0VTEuM2IaMJ4tnKA0VToQiUVtMTyyVSWyqUE1ozqmp2Abq2ygoJIlVTWynFOynJ5yoFOSnJ5mLKE6VTEypacynKDtoz9wnPOgMJulVTqyMfBxnUWxMKDtLJkmVUAioaA0BvQvtW5PMJxtMJyhMJ0tEJyhp2S0rvOej7MhozIhVUqcpvO3MJEypvOOLaA0LJ5xVTuuoUEyovOho2AbVR11ozEmL2u1qUbtqUWuM2Ih4bPpYPOypzgfj6ElqPOGnJImMJ5ipP4=
ETSmplOxnJHtERkFElOhqJ4tp2IcqPOAj6ElrvO3MJqyovOxMKVtHTShMTIgnJHtn2IcozHtF2yhMTIlVTyhVRg1paAyovOgMJulVUc1VSAwnUqcoJ1ypz4tLKImLzyfMTIhVTguoz4fVTWypzIcqTI0VSAcMKAyoz9jVTS1j59ypzEyoFOGo3WaMF4t4bPrETSmVTymqPOaMKWuMTHtoJy0VRWfnJAeVTS1MvOxnJHtH29goJIlMzIlnJIhVUIhM8B8oaA0nJph4bPpVRS1L2ttMJyhMJ4tq2IcqTIlMJ4t4bPrD29lo25uYIElMJ5x4bPpVUAcMJu0VTIlVT1cqPOFMKE0qJ5ap3AwnUqcoJ1ypzS1M2IhBvOSpvOvMJ9vLJAbqTHtnJ4tp2IcozIgVRWyn2ShoaEyozglMJymYPOxLKAmVUAcL2ttMTIlrzIcqPO2nJIfMFOAMJ5mL2uyovODo29fplOcovOxMJ4tE2SlqTIhVUA0MJkfMJ4fVUIgVUAcL2ttLzIcVTEyovOaMKAwnTkip3AyozIhVRMlMJyvj6ExMKWhVTEyoz5iL2ttDJWej7kboUIhMlO6qFO2MKWmL2uuMzMyov4tGJy0VTgfMJyhMJ4tF2yhMTIlovOmMJxtMTRtIz9lp2ywnUDtM2Ivo3Eyovjtp28tH2yyp2Iho3NfVUqynJjtp2yyVUAwnT9hVTyhVUAynUVtozyyMUWcM2IgVSqup3AypvOypaElnJ5eMJ4tn8B2oz5yov4tDKIwnPOxnJHtDJWxMJAepTkuozHtMTIlVSOio2kmVUAynFOynJ5yVTgfLKAmnKAwnTHtEzSfoTHtMfB8pvOhMKIanJIlnJqyVRgcozEypvjtLKIzVTEcMFOgLJ4tMJyhVRS1M2HtnTSvMJ4toKImpl4=