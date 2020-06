Darmstadt-Dieburg: Sorgt Corona für mehr Badetote?

417 BADETOTE IM VERGANGENEN JAHR

2019 sind laut einer Statistik der DLRG in Deutschland 417 Menschen ertrunken. Fast neun von zehn dieser Toten – 367 Menschen – haben in Binnengewässern ihr Leben gelassen. Nur elf Menschen starben dagegen in Frei- oder Hallenbädern. 20 dieser tödlichen Unfälle passierten in Hessen, einer davon im vergangenen Juli im Bickenbacher Erlensee.



„Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher, als an Küsten oder in Schwimmbädern“, sagte Achim Haag, der DLRG-Präsident bei der Vorstellung der Statistik im März dieses Jahres.



Welche Badeseen wann freigegeben sind, zeigt ein Online-Überblick des Hessischen Landesamts: https://badeseen.hlnug.de. (jah)