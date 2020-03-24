Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
3 min
Darmstadt-Dieburg: Speisen „to go“ machen Schule
Von Klaus Holdefehr
ERSFGIAHDHEHYHEWEHWIHxptYFORLKZtDzS1MKWhnT9zL2Szj6xtE3YQiT5yq2SfMUZtnJ4tG2Wypv1YoTyhM2IhVTymqPOho3WgLJkypaqynKAyVTWyp29hMTIlplOuovOKo2AbMJ5yozEyovOynJ4tLzIfnJIvqTImVRS1p2MfqJqmrzyyoP4tIJ5xVTWynFOYLKEdLFOGqTIcozIlqP1Ho2IhMTIlVTuuLzIhVUAcL2ttozywnUDtoaIlVTSgVSAuoKA0LJq2o3WgnKE0LJptM2IlozHtMTyyVR1iMTS1MKVtLKIzVTIcozIhVRguMzMyMFOaMKElo2MzMJ4fVUMioFOOozqyLz90VTShVTuuqKAaMJ1uL2u0MJ4tF3IwnTIhYPOHLKW0MKZtqJ5xVSS1nJAbMKZtqzIlMfB8nUWyovOfLKAmMJ4hVREuoJy0VTymqPOcovOnMJy0MJ4tMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOypaA0VTIcoz1uoPOGL2ufqKAmYPOuLzIlVTEuplOvMJEyqKEyqPOhnJAbqPOxLKZtEJ5xMFOdMJqfnJAbMJ4tDJ5aMJWiqUZh
4bPrF2IcovOYqJAbMJ4tnKA0VTgynJ5yVRmQgaA1ozsvtWjfVUAwnTkyqJEypaDtMTyyVR1iMTS1MKVtFT9vLaxgF29hMTy0o3WcovOcovOcnUWyoFOBMKqmoTI0qTIlVTMup3DtqUWiqUccMlOxMJ0tIzylqKZtMJ50M2IaMJ4tqJ5xVTIloZBxqKEypaD6VBXNaxyhVTEypvOgo21yoaEuozIhVSAcqUIuqTyiovjtMTyyVUIhp2IlVTSfoTIlVRkyLzIhVUIgMzSmp2IhMTIlVUIhMPOvMJElo2ufnJAbMKVtqzIlj6EhMTIlqPjtLJkmVUqcpvO1oaZtMTSmVTcyVUMipaA0MJkfMJ4tn29hoaEyovjtLaWuqJAbMJ4tq2ylVT5yqJHtFJEyMJ4tqJ5xVUMypz7QiT5zqTyaMFOGqUWuqTIanJIhVToQiUVtMTIhVRSfoUEuMl4tETIlVSAwnTkyoJ1ypzgyoTkypvOgqKAmVTkynJEypvOvnKZtLKIzVSqynKEypzImVTqyp2AboT9mp2IhVTWfMJyvMJ4hVREuplOvMJEyqKEyqPOuLzIlVT5cL2u0YPOxLKAmVTywnPOeMJyhMJ4tF3IwnTIhVT1ynUVtLzSwn2IhVTEupzLh4bPp
EzkyrTyvMJjtrzIcM3Dtp2ywnPOuqJAbVTEcMFOTLJ1coTyyVRk1qUbtLJkmVRWyqUWynJWypvOxMKZtE3YQiT5yq2SfMUZtXQN2ZGLlYGplVQDlVQHcYvOOqJLtMTIlVRuioJIjLJqyVTuynpBsqPOypmbt4bPrI2ylVTuiMzMyovjtMTSmplOmnJAbVTEcMFOZLJqyVTWuoTDtMKE3LKZtMJ50p3Ouoz5yovO3nKWxVUIhMPOyqUquplOBo3WgLJkcqZBxqPO6qKYQiTAen2IbpaDhVRWcplOxLJucovOej7MhozIhVSAcMFO1oaAypzHtn3IfnJ5upzymL2uyovOVj7MbMKO1ozg0MFOuqJAbVUc1VRuuqKAyVTIloTIvMJ4tqJ5xVTqyozyyj59yov7vtWj=
WER LIEFERT NOCH?
In der Corona-Krise sind flexible Lösungen gefragt. Diese Zeitung sucht deshalb Gastronomie-Betriebe aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, die nun Lieferdienste oder Essen zum Mitnehmen anbieten und dies vorher nicht getan haben. Sie werden kostenfrei mit ihrem Angebot im redaktionellen Teil der Zeitung veröffentlicht.
Anschriften per E-Mail an die Adresse darmstaedter-echo-kreis@vrm.de. (aus)
Anschriften per E-Mail an die Adresse darmstaedter-echo-kreis@vrm.de. (aus)
4bPrH28toJSwnTIhVUqcpvO3MJ5cM3A0MJ5mVT5iL2ttMJyhVTWcp3AwnTIhVSIgp2S0rhXNaPjtp2SaqPOGL2uipaAwnPOZqKE6YPOxMKVtHTS0pz9hVTEyplOTLJ1coTyyoaIhqTIlozIboJIhpl4tETyyVRyxMJHtraHtE3YQiT5yq2SfMUZt4bPrqT8tM2/vtWjtnTS0qTHtH29bovODnTyfnKOjYPOxMKVtp2IcqPOynJ5cM2IlVScynKDtMTSmVTg1oTyhLKWcp2AbMFOnMKO0MKVtMfB8nUW0YvOGL2u3MJyhMJYQcTAeL2uyovjtH2Abozy0rzIfqzSlnJS0nJ9hMJ4tqJ5xVSA0paIxMJjtqz9gVRAiqKAwo3ImVT1cqPOPoTS0qUAjnJ5uqPO1ozDtM2Ilj7MmqTI0MJ0tGpB2nUWyov1VqJ11plOanJW0VTImVT51ovOuqJLtDzImqTIfoUIhMlOgnKE0q29wnUZtLzymVUAioz50LJqmVUMiovNkBPOvnKZtZwRtIJulYPOuoFOGo25hqTSaVUc1p8BxqUcfnJAbVTS1L2ttoJy0qTSaplO2o24tZGVtLzymVQR0VSIbpv4tI2ywnUEcM2IlVRucoaqynKZ6VBXNayIhp2IlMFOGqKOjMJ4tMKWbLJk0MJ4tH2yyVTS1p3AwnTkcMpBsoTywnPO1ozS1Mzqyq8Bxpz10YvOKnKVtLzy0qTIhVSAcMFjtMTyyplO6qFOVLKImMFO6qFOypzkyMTyaMJ4h4bPp
4bPrJaqcp2AbMJ4tZwNtqJ5xVQDjVRImp2IhVTuuLzIhVUqcpvOjpz8tDJWyozDt4bPGVUIhMPOGo25hqTSaVTS1L2ttoJy0qTSaplQvtWZtnTIlLKImM2IaMJWyovjtLJkfMKZtLJ4tF3IhMTIhVTS1plOxMJ0tG3W0VT9xMKVtMTIlVT7QcTuypzIhVSIgM2IvqJ5a4bPpYPOvMKWcL2u0MKDtGUI0rv4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTucMKVtnJ52MKA0nJIlqPjtqJ5xVUMcMJkyVRgip3EyovOfLKIzMJ4tnzRtq2IcqTIlYvORLFOcp3DtMKZtM3I0YPOho2AbVTIcozyaMFOSnJ5hLJugMJ4traHtnTSvMJ4hVREypacynKDtLKWvMJy0MJ4tq2ylVTSvMKVtLKImp2AboTyyj59fnJAbVTS1MvOzLJ1coTaQcUWypvOPLKAcpl4tIJ5mMKWyVUc3MJxtMzImqPOuozqyp3EyoTk0MJ4tqJ5xVToQiT5zVSEynJk6MJy0n3YQcTM0MFOej7MhozIhVUqcpvOxMKW6MJy0VT5cL2u0VTWyp2Abj6EzqTyaMJ4h4bPp
ETSmplOcnT0tMTSmVT5cL2u0VTShM2IhMJugVTymqPjtnZB2paDtoJShVTEyqKEfnJAbVTSgVSIhqTIlqT9hYPOgnKDtMTIgVTEypvODLKElo24tMTImVRqlj7khMKquoTEmVTEcMKZtLKImp3OlnJAbqP4tEKVtnTS0VTS1L2ttoz9wnPOynJ4tLJ5xMKWyplQQgzgioz9gnKAwnTImVSA0LJ5xLzIcowbtAmHtFTIeqTSlVRkuozE3nKW0p2AbLJM0VBXNxlO1ozDtp28tM2IlLJEyVTcyqUc0VTygVR3QcUW6VTIcozyaMKZtraHtqUIhYvOGo25xMKWeqJk0qKWyovOvMKqcpaEmL2uuMaEyqPOypvOdMJEiL2ttozywnUDfVUIhMPOmolOvoTIcLzIhVTyboFOxnJHtD29lo25uYIOypaAiozSfpUWiLzkyoJHtLJ5xMKWypvOYo2kfMJqyovOypaAjLKW0Yt==
ETSmVRqlj7khMKquoTEmVTqyozyyj590VTS1L2ttMJyhMJ4tM3I0MJ4tHaIzVToQiUVtp2IcovObLKImM2IgLJAbqTImVRg1L2uyozShM2Ivo3DhVREupzS1MvOgj7kmp2IhVTEcMFOYqJ5xMJ4toaIhVTSfoTIlMTyhM3ZtqzIlrzywnUEyovjtMTIhovOyplO3j6ElMFOlnKAeLJ50YPOfMJywnUDtqzIlMTIlLzkcL2uyVSqupzHtnTIlraImqTIfoTIhVUIhMPOxLJ5hVT5cL2u0VTSvp2I0rzIhVUc1VTiQgz5hMJ4h
GJy0VTEcMKAyoFODpz9voTIgVUAcMJu0VUAcL2ttLKIwnPOYLKEdLFOGqTIcozIlqP1Ho2IhMTIlVTygVSAwnTkyoJ1ypzgyoTkypvNbZQR3Av0lAPNjBFNkBFN2Avxtn29hMaWioaEcMKW0YvQvtW5WL2ttnTSvMFOdMKE6qPOho2AbVUc3MJxtJzy0pz9hMJ50LKW0MKZtM2IgLJAbqPjtq2IcoPOcL2ttMTSzj7klVTSfoTImVUAwnT9hVTIcozqyn2S1MaDtnTS0qTKvtWjfVTWypzywnUEyqPOmnJHhVBXNaxShp29hp3EyovO3MKWxMFOcL2ttLKIzVRWyp3EyoTk1ozptLKWvMJy0MJ4hVRImVTquLvOdLFOmL2uiovO2o3WbMKVtF3IhMTIhYPOxnJHtM2ShrzHtF3IwnTIhVTWynFOgnKVtnJ4tDKIzqUWuMlOaMJqyLzIhVTuuLzIhYvOIozDtnJAbVUqypzEyVTMlnKAwnPOaMJWuL2gyozImVRWlo3DtLJ5vnJI0MJ4h4bPp
FJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1pvOTLJ1coTyyVRk1qUbtoTyyMzIlqPOxnJHtFT9vLayeo25xnKEipzyhVTygVT7QcTuypzIhVSIgMzIfMPOuqJAbVTS1plQvtWZtnJ4tGJ9xLKHfVR9vMKVgHzSgp3EuMUDtqJ5xVTEyovOGqTSxqUEynJkyov4t4bPrFJAbVTuuLzHtMT9lqPOuqJAbVTIcozyaMFQQcTk0MKWyVRg1ozEyovjtMTyyVUAcL2ttnzI0raDtqzyyoTkynJAbqPOhnJAbqPOlLKImqUWuqJIh4bPpYPOypzgfj6ElqPOmnJHhVBXNayIhMPOxLFOcL2ttHz9bp3EiMzMyVUqcMFOAMJufVTWynJ0tE3Wij59bLJ5xMJjtnJ4tM3YQgfBsMKWyovOAMJ5aMJ4tLzImo3WaMJ4tn2ShovjtnKA0VTImVT1cpvOgj7MaoTywnPjtp29fL2uyVSqupzIhVUc1VTkcMJMypz4h4bPp
ETIhVSIgp2S0raMypzk1p3DtMUIlL2ttMTyyVSAwnTkcMpBsqJ5ap3MypzoQiTq1ozptq2ylMPOxLKZtLJkfMKZtozywnUDtLKImM2kynJAbMJ4fVTuuqPOGqTIcozIlqP1Ho2IhMTIlVTS1p2qypzIwnT5yqP4t4bPrDJWypvOzj7klVTEuplORLJ5uL2ttnKA0VTImVUqcL2u0nJpfVTEup3ZtMTIlVSAwnTkyoJ1ypzgyoTkypvOxMJ4tF3IhMTIhVTygVRqyMZBxL2u0ozymVTWfMJyvqP7vtWjtDKIwnPOxMKAbLJkvVUqcoTjtp2yyVT51ovOcovOdMJEyoFOcnUWypvOBMKqmoTI0qTIlVTIcovOYqJAbMJ5lMKcypUDtraIgVR5uL2uvLJAeMJ4tqzIlj7MzMzIhqTkcL2uyov4=