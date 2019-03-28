Samstag, 28.03.2020 - 04:50
4 min
Darmstadt-Dieburg: Wohin mit den vielen Kartons?
Von Reinhard Jörs
Lokalredakteur Darmstadt-Dieburg
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BERGE AUS PAPPE
Die Abfallmenge aus Pappe, Kartons und Altpapier nimmt deutlich zu. Am Wertstoffhof Groß-Umstadt/Semd wurden im Jahr 2017 gut 77 Tonnen angeliefert, 2019 waren es schon 210 TonnenFür das Jahr 2020 werden 250 Tonnen Papier- und Kartonage-Anlieferungen erwartet. Die anderen Sammelstellen im Kreis (Pfungstadt, Griesheim, Roßdorf, Erzhausen) hatten bei der Altpapierannahme schon früher eine Gebühr eingeführt, heißt es aus dem Groß-Umstädter Rathaus. (rj)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28.03.2019 um 04:46 Uhr publiziert.