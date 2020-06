Darmstadt-Dieburgs umstrittene Hilfe in Corona-Not.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - Mit mehreren Hunderttausend Euro aus der Kreiskasse unterstützt Darmstadt-Dieburg etliche Firmen und Personen, die durch die vorübergehende Schließung von Schulen und Kitas ihre Einnahmequelle eingebüßt hatten. Die Zuschüsse sollen etwaige Verluste auffangen, die nach den Corona-Hilfen des Bundes noch übrig bleiben könnten.

Beschlossen ist nun eine finanzielle Unterstützung von Schulbus-Unternehmen, von Caterern für die Schulverpflegung sowie für Tagespflegepersonen.

„Nachvollziehbar“ findet dies auch die CDU-Opposition im Kreisparlament. Doch deren Finanzfachmann, Carsten Helfmann, Bürgermeister in Eppertshausen, erläuterte, weshalb die CDU dennoch nicht all diesen Wünschen folge.

Grund: die bereits jetzt erkennbaren massiven Folgen der Corona-Pandemie für die Kreisfinanzen. Die werden – so Helfmann – in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 einschlagen. Denn die Kreis- und Schulumlage – also das Geld, das die 23 Kommunen an den Landkreis abführen müssen – wird rückwirkend berechnet, auf Grundlage der Steuereinnahmen in den einzelnen Städten und Gemeinden. „Im Haushaltsjahr 2022“, so Carsten Helfmann, „werden wir die Auswirkungen am deutlichsten spüren, da hier das zweite Halbjahr 2020 und das erste Halbjahr 2021 die Grundlage bilden werden.“

Die CDU können den Vorlagen nicht zustimmen, „da wir schon heute an die Konsolidierung im Jahr 2022 denken und verhindern müssen, dass die Kreis- und Schulumlage in Summe die 60-Prozent-Marke übersteigt oder wir Leistungen bei den Schwächsten kürzen müssen.“

Zudem gebe es zwischen den Hilfspaketen Ungereimtheiten und Wettbewerbsverzerrungen, wenn zum Beispiel das eine Busunternehmen einen Zuschuss erhält und ein anderes nicht. Oder die Schulcaterer einen freiwilligen Zuschuss aus Steuergeldern erhalten und andere Caterer, die Firmen oder Kitas beliefert haben, keinen Zuschuss vom Landkreis bekommen.

Finanzspritzen zu Gunsten von Tagesmüttern hingegen trägt auch die CDU mit, „da wir ansonsten damit rechnen müssen, dass manche ihre Tätigkeit einstellen und die 23 Kommunen damit ein weiteres Problem in der Kinderbetreuung bekämen“, erläuterte Carsten Helfmann.