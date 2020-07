Darmstadt: Erster Corona-Todesfall seit Wochen

Symbolfoto: stock.adobe

DARMSTADT - Nach mehreren Wochen gibt es erstmals wieder einen Corona-Toten in Darmstadt. Ein 80 Jahre alter Bewohner der Emilia Seniorenresidenz, der im städtischen Klinikum behandelt worden war, ist dort nach Angaben des Gesundheitsamts an den Folgen der Virus-Infektion gestorben. Die Zahl der Corona-Toten in Darmstadt erhöht sich damit auf 19.

Den Corona-Ausbruch in dem Altenheim in der Emilstraße erklärte das Gesundheitsamt am Freitag unterdessen für beendet. In der zum Klinikum gehörenden Seniorenresidenz waren Mitte Juli elf Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Infizierten waren daraufhin unter Quarantäne gestellt worden. Zudem waren alle Bewohner und Mitarbeiter des betroffenen Gebäudetrakts getestet worden.

Die Zahl der Corona-Fälle ist in den vergangenen Tagen in Darmstadt leicht, aber kontinuierlich gestiegen. Auch am Freitag meldete das Gesundheitsamt zwei neue bestätigte Infektionen. Damit steigt die Zahl der Menschen, bei denen eine Erkrankung nachgewiesen wurde, auf 279. Davon gelten 236 Infizierte dem Gesundheitsamt zufolge als geheilt. In den vergangenen sieben Tagen gab es in Darmstadt 14 neue Corona-Fälle. Das waren rechnerisch neun Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.