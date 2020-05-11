Darmstadt: ESA-Chef fordert Öffnung der Grenzen trotz Corona

Aktivisten und Gäste von "Pulse of Europe" üben bei einer Kundgebung auf dem Karolinenplatz Kritik am nationalen Klein-Klein. Partsch verteidigt das "Grundrecht auf Gesundheit".
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 11.05.2020 um 02:00 Uhr publiziert.