Darmstadt sorgt für Aufklärung und Hilfe in vielen Sprachen

DARMSTADT - Die Stadt bezeichnet ihre Kommunikation in der Corona-Krise mit Geflüchteten und wohnungslosen Menschen als verantwortungsvoll: Das geht aus einer Antwort von Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) auf eine Anfrage der SPD im Stadtparlament hervor: "Die sozialpädagogischen Träger in den Erstwohnhäusern werden durch das Amt für Soziales und Prävention mit den entsprechenden Informationen zur Eindämmung, Verbreitung und Schutzmaßnahmen im Kontext von Covid-19 fortlaufend informiert", versichert Partsch. Aktuell wurde etwa durch einen mehrsprachigen Flyer durch die Stadt auf die Verhaltensregeln zum Thema Ramadan aufmerksam gemacht, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

"Alle Risikopersonen sind an niedergelassene Ärzte angegliedert"

"Alle Bewohner werden fortlaufend auf die Wichtigkeit der Einhaltung der allgemeinen Verhaltensregeln (Hände waschen, Abstand halten zu Erkrankten, Kontaktreduktion, Betretungsverbot) durch Aushänge in den Muttersprachen und mit Piktogrammen sowie durch Beratungsgespräche informiert", erläutert der Oberbürgermeister weiter. Mit den Bewohnern, die Risikogruppen zuzuordnen sind, bestehe zudem dauerhaft Kontakt. "Alle Risikopersonen sind an niedergelassene Ärzte angegliedert", so die städtische Mitteilung weiter."Unter Beachtung der besonderen Situation in Flüchtlingsunterkünften agieren wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt, den Sozialdiensten und dem Amt für Soziales und Prävention verantwortungsvoll unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Vorgaben", erläutert Partsch.

"Alle Maßnahmen, die notwendig sind, werden zügig umgesetzt, die unter Quarantäne gestellten Menschen sind versorgt. Dabei wird stark darauf geachtet, dass gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund alle Anweisungen verstanden werden."

Für Menschen, die auf der Straße leben, besteht über die Beratungsstelle in der Teestube des Diakonischen Werkes die Möglichkeit, sich entsprechend zu informieren und, wenn notwendig, weitergehende Hilfen in Anspruch zu nehmen. "Die Informationen im öffentlichen Raum, wie etwa auf Plakatwänden oder in Bussen und Bahnen, weisen nicht nur die wohnsitzlosen Menschen auf die wichtigsten Regeln zu Verhaltensweisen hin", erklärt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Zusätzlich habe die Stadt Informationsmaterial zu Hygieneregeln auf gedruckten Flyern in Deutsch, Englisch, Somali, Dari/Fasi, Arabisch und Türkisch für Arztpraxen, Apotheken und Supermärkten herausgegeben.