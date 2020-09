Darmstadt: Warten auf den Corona-Winter

Einen Corona-Bonus haben bundesweit bislang nur Altenpflegekräfte bekommen. Nach einem Konzept von Deutscher Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenverband sollen nun auch Pflegekräfte noch in diesem Jahr eine Prämie erhalten.

Das Alice-Hospital ist dem einen Schritt voraus. Es hat in Eigenregie allen 400 Mitarbeitern bereits im Juni eine Prämie in Höhe von 500 Euro bezahlt - plus einem Handtuch und einer Tube Sonnencreme, die den Beschäftigten in einem Paket per Post nach Hause zugestellt wurden.

"Wir haben von unseren Mitarbeitern viel verlangt. Es war eine sehr harte Zeit", sagt Geschäftsführer Marcus Fleischhauer. Unter anderem hätten Dienstzeiten geändert, Schichtpläne neu organisiert und ganze Stationen umziehen müssen. Dank des persönlichen Einsatzes aller Mitarbeiter, aber auch Dank der Anregungen und der konstruktiven Kritik aus der Belegschaft sei die Klinik sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Egal, ob Ärzte oder Pflegekräfte, Hebammen, Verwaltungsmitarbeiter, Haustechniker oder Mitarbeiter der Hauswirtschaft: Alle, so Fleischhauer, hätten sich hierfür die Prämie verdient. (ine)