Darmstädter Altenheime begrüßen Lockerung des Besuchsverbots

Dass Angehörige ab Montag ihre Pflegeheimbewohner wieder sehen dürfen, setzt die Einrichtungen jedoch unter Druck, zumal die Bedingungen bislang nicht klar geregelt sind.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.04.2020 um 02:30 Uhr publiziert.