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Donnerstag, 30.04.2020 - 08:00
3 min

Darmstädter Altenheime begrüßen Lockerung des Besuchsverbots

Dass Angehörige ab Montag ihre Pflegeheimbewohner wieder sehen dürfen, setzt die Einrichtungen jedoch unter Druck, zumal die Bedingungen bislang nicht klar geregelt sind.

Von Joachim Nieswandtund Birgit Femppel
Auch in der Emilia-Seniorenresidenz wird die Lockerung des Besuchsverbots ab Montag begrüßt. Derzeit werden Vorkehrungen dafür getroffen. Foto: Torsten Boor

Auch in der Emilia-Seniorenresidenz wird die Lockerung des Besuchsverbots ab Montag begrüßt. Derzeit werden Vorkehrungen dafür getroffen. Foto: Torsten Boor

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30.04.2020 um 02:30 Uhr publiziert.
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