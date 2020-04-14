Panorama

Aus aller Welt

plus
Dienstag, 14.04.2020 - 05:00
3 min

Darmstädter Apotheker bilden ein Bollwerk gegen Corona-Panik

Die Apotheken stellen nicht nur die Medikamentenversorgung sicher, sondern klären auch auf und mildern Ängste. Außerdem stellen sie sich standhaft gegen Hamsterkäufe.

Von Karin Walz
Apotheker Christian Ude und seine Kollegen müssen die Versorgung mit Medikamenten aufrechterhalten, Ängsten vor Ansteckung begegnen und sich hamsternden Käufern entgegenstemmen. Foto: Hans Dieter Erlenbach

Apotheker Christian Ude und seine Kollegen müssen die Versorgung mit Medikamenten aufrechterhalten, Ängsten vor Ansteckung begegnen und sich hamsternden Käufern entgegenstemmen. Foto: Hans Dieter Erlenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHVP0tH3O1L2gmL2u1qUbtqJ5xVRSvp3EuozEmoJSln2yypaIhM2IhVTuuLzIhVTS1L2ttnJ4tETSloKA0j6ExqTIlVRSjo3EbMJgyovOSnJ56qJptM2IbLJk0MJ4hVREiL2ttozIvMJ4tMTIhVToQiUVtnzIxMJ4tp2ywnUEvLKWyovOWozMyn3Eco25mp2AbqKE6oJUQa25unT1yovQQcT5xMKWhVRSjo3EbMJgyov1WozuuLzIlVTS1L2tto3WaLJ5cp2S0o3Wcp2AbMFOOLzmQcUIzMFjtqJ0tMTIlVRS1p2WlMJy0qJ5aVTEyplOQo3WiozS2nKW1plOSnJ5bLJk0VUc1VTqyLzyyqTIhVUIhMPOxnJHtGJIxnJguoJIhqTIhYIMypaAipzq1ozptp2ywnTIlraImqTIfoTIhYvOUMJMipzEypaDtp2yhMPOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtraIxMJ0tqzIloJIbpaDtLzIcVRg1ozEyozqyp3Olj6EwnTIhBvOAnKDtp2SwnTkcL2uyovOWozMipz1uqTyiozIhVUIhMPOUMJE1oTDtqzIlp3IwnTIhVTEcMFODnTSloJS6MKI0MJ4fVZB8LzIlqUWcMJWyozIhVZBRozqmqTIhVUMipvOOoaA0MJAeqJ5aVUIhMPOSpzglLJ5eqJ5aVTIhqTqyM2IhraI3nKWeMJ4hVREuplOvMKWcL2u0MJ4tMTyyVRSjo3EbMJgypvOQnUWcp3EcLJ4tIJEyVUIhMPOFLJyhMKVtH2Abj7kfMKVtM2kynJAbMKWgLpBsMJ4h
IJEyYPOWozuuLzIlVTEypvOGqTIlov1OpT90nTIeMFOcovOxMKVtEaWuozgzqKW0MKVtH3ElLpBsMFjtnTS0VUAynJ5yVSEbMJgyVT1cqPOynJ5ypvOxqKWwnTqynTIhMTIhVSOfMKucM2kup3AwnTIcLzHtLKImM2ImqTS0qTI0YPO1oFOxnJHtE2IzLJulVTIcozHtj5kvMKW0pzSaqJ5aVUMiovOYpzShn2uynKEmMKWlMJqypz4traqcp2AbMJ4tF3IhMTIhVUIhMPOAnKEupzWynKEypz4tLKIzVTIcovOAnJ5coKIgVUc1VUWyMUI6nJIlMJ4h
CTtlCvWRnJHtF3IhMTIhVUAcozDtp2IbpvOxnKA6nKOfnJ5cMKW0VwjinQV+
DzIcVSWunJ5ypvOGL2wQiTkypvO2o24tMTIlVRMfnJIxMKWvMKWaYHSjo3EbMJgyVUA0MJu0VTIcovOmMKOupzS0MKVtH3O1L2gmL2u1qUbtqz9lVTcyMTIgVRWyMTyyoaOfLKE6YvOOLaA0LJ5xp21upzgcMKW1ozqyovOmo3WaMJ4tMTSzj7klYPOxLKAmVUAcL2ttozyyoJShMPOhj6EbMKVtLJkmVUc3MJxtGJI0MKVtn29goKDhVPWRLFO3nKVtraqynFOSnJ5aj6EhM2HtnTSvMJ4fVTkynKEyovO3nKVtMTIhVSO1Lzkcn3Igp3MypzgynUVtp28fVTEup3ZtGTI1qTHfVTEcMFOlMJyhn29goJIhYPOhnJAbqPOxMJ5dMJ5cM2IhVTWyM2IaozIhYPOxnJHtLJ4tMTIlVRImL2uioTkvpfB8L2gypvOGqUWuj59yVUWuqKAaMJuyovVfVUAuM3DtMTIlVRSjo3EbMJgypv4tETyyVRS1MzMipzEypaIhMljtDJWmqTShMPO6qFObLJk0MJ4tMzyhMTI0VUAcL2ttLzIcVTyboFOhnJAbqPOhqKVtLKIzVREyqKEmL2tfVUAiozEypz4tLKIwnPOuqJLtIZB8pzgcp2AbYvOSpvOfo2W0BvNvETyyVRg1ozEyovOmnJ5xVUAynUVtMTymrzyjoTyhnJIlqP4v
DKIwnPOQnUWcp3EcLJ4tIJEyplOJMKWeLKIzp3WuqJ0tnKA0VTqlo8BsVTqyoaIaYPO1oFOgnKDtMJ50p3OlMJAbMJ5xMJ0tDJWmqTShMPO6q2IcVTWcplOxpzIcVSOypaAiozIhVTWyMTyyozIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVPWBLKGQiUWfnJAbVTkup3AyovO3nKVtLKIwnPOhnJAbqPO4YJWyoTyyLzyaVUMcMJkyVRkyqKEyVTuypzIcovVfVT1ynJ50VTIlYvORLKZtnTShMTuuLzHtoJShVTcyMT9wnPOhnJAbqPOgnKDtMzImqTIhVSWyM2Ifovjtp29hMTIlovOgnKDtM2ImqJ5xMJ0tGJIhp2AbMJ52MKWmqTShMP4tETIhVTmQcUAmqPOypvOuqJAbVTWynFOxMKVtF2S1MzSvq2ywn2k1ozptq2SfqTIhBvOPLKW6LJufqJ5aVTymqPOvMJxtnJugVT5uL2ttq2yyVUMipvOgj7MaoTywnP4tVxcyMTIlVTWyn29goKDtp2IcovOAMJEcn2SgMJ50VP0tLKIwnPOinT5yVRIQYHgupaEyVvjtLzI0o250VTIlYvOGL2ufnJKQa2kcL2ttopB8p3A0MJ4tnzRtLKIwnPOFMKcypUEyVUMiovOVLJ5xVUc1VRuuozDtM2IlMJywnUDtq2IlMTIhYt==
CTtlCxSlrz5ynJ1cqUEyoPO3MKWxMJ4tLKIwnPOhLJAbVRuuqKAyVTqyoTyyMzIlqQjinQV+
j5kvMKWbLKIjqPObj6EfqPOIMTHtMTSmVT1cqPOPLKW6LJufqJ5aVUMypzW1ozEyozHtFJ5zMJg0nJ9hp3Wcp2yeolOzj7klVZBxqpBsMKWmqPOaMKWcozphVRqyozS1p28tp2yynUDtMKZtp2IcovOYo2kfMJqyYvORMKVtnZBxoUDtraIxMJ0tq2IhnJptMTS2o24fVTEcMFOAMJEcn2SgMJ50MJ5uqKAaLJWyVZB8LzIlVTEcMFOBo3ExnJIhp3DgF2kupUOyVTSvraI3nJAeMJkhYvNvEUIlL2ttMTyyVUccMJu0VTImVUqcMFOVMJAbqUA1pUOyYvORLJWynFO3MKWxMJ4topB2M2kcL2uyVRglLJ5enTIcqUAypaWyM2IlVTEcpzIeqPO6qJ0tGJy0LKWvMJy0MKVtM2I3MJu0YvORLKZtnKA0VTIbMKVtn29hqUWupUWiMUIeqTy2YvV=
FTyhM2IaMJ4tqzIlp3IwnTIhVTWynJEyYPOYqJ5xMJ4tMJyhMJ4traqynKEyovOULJ5aVUc1pvOOpT90nTIeMFO6qFOypaAjLKWyovjtMzSfoUZtMJyhVR1yMTyeLJ1yoaDtozywnUDtqz9lpfBxqTyaVTymqP4tDzIcMTHtoTyyMzIlovOOpachMJygnKE0MJjtozSwnPOVLKImMF4tVx5uqZB8pzkcL2ttoJSwnTIhVUqcpvOxLKZtLKIwnPOzj7klVRkyqKEyYPOxnJHtqJ50MKVtnZBxqKAfnJAbMKVtHKIupzShqZBxozHtp3EynTIhVvjtp2SaqPOQnUWcp3EcLJ4tIJEyYvOPMJyxMFOOpT90nTIeMKVtLzI0o25yovOuLzIlYPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVT5cL2u0VTSfplOJMKWmLJ5xnZBxozEfMKVtqzIlp3EynTIhYvOGL2wQiTkypaZtZGttGJy0LKWvMJy0MKVtopB8p3AyovO6qJEyoFOyLzIhp28tq2yyVTEcMFNlZPOOozqyp3EyoTk0MJ4tqz9hVRAbpzymqTyuovOIMTHtoJy0VUc1p8BxqUcfnJAbMJ4to3WaLJ5cp2S0o3Wcp2AbMJ4tj4EhMTIlqJ5aMJ4tMzIlqTyaVUqypzEyov4tDzIcMTHtD2uyMaZtnTSvMJ4tnJulMFOHMJSgplOcovOUpaIjpTIhVTS1MzqyqTIcoUDfVTEcMFOhnJAbqPOgnKEynJ5uozEypvOcovOYo250LJg0VTgioJ1yov4tVxoQiUVtMTIhVRMuoTjfVTEup3ZtMJyhVR1cqTSlLzIcqTIlVUOip2y0nKLtM2I0MKA0MKDtq2ylMPO1ozDtF29foTIaMJ4tnJ4tHKIupzShqZBxozHtopB8p3Ayovjtn8B2oz5yovO3nKVtp28tMTIhVRWyqUWcMJVtMTIlVRSjo3EbMJgyVUqynKEypvOuqJMlMJAbqTIlnTSfqTIhVvjtMKWeoZBxpaDtIJEyYvOJnJEyol1Yo25zMKWyoacyovjtEF1ALJyfplO1ozDtITIfMJMiovOypaAyqUcyovOxLKZtE2ImpUYQcTAbVTEypvOAnKEupzWynKEypvO1oaEypzIcozShMTIlVUqcMFOgnKDtGTyyMzIlLJ50MJ4fVRSfqTIhYFO1ozDtHTMfMJqynTIcoJIhVUIhMPOxMJ4tF3IhMTIhYt==
CTtlCyA0LJ5xnTSzqPOaMJqyovOVLJ1mqTIln8BxqJMyCP9bZw4=
FZBxozEyq2SmL2uyovO1ozDtpzIaMJkgj6GQa2yaMKZtHzIcozyaMJ4tqz9hVR9vMKWzoZBxL2uyovOmnJ5xVTyhVTEyovOOpT90nTIeMJ4tMzImqTIlVRWyp3EuozE0MJyfVTEyplOHLJqyp2SvoTS1MaZhVPWUMJ5uqFOxLKZtpzS0MJ4tq2ylVTS1L2ttqJ5mMKWyovOYqJ5xMJ4vYPOypzgfj6ElMJ4tLzIcMTHfVTEcMFOdMKE6qPO2MKWgMJulqPOynJ4to2MzMJ5yplOCnUVtMfB8pvOxMKWyovQQuT5ap3EyVUIhMPOGo3WaMJ4tnTSvMJ4topB8p3Ayov4=
H3EuozEbLJM0VUA0MJ1gMJ4tp2ywnPOvMJyxMFOVLJ1mqTIln8BxqJMyovOyoaEaMJqyov4tFJulMFOHMJSgplObLJWyovOeoTSlMFOOoaqynKA1ozpfVT51pvObLKImnTSfqUCQiTWfnJAbMFOAMJ5aMJ4tMaWynKMypziQcUIzoTywnTIlVR1yMTyeLJ1yoaEyVT9xMKVtETImnJ5zMJg0nJ9hp21cqUEyoPOuqKA6qJqyLzIhYvOOqKZtM3I0MJ0tE3W1ozD6VR1yMTyeLJ1yoaEyYPOvMJympTyyoUA3MJymMFOGL2ugMKW6oJy0qTIfYPObLJWyovOBMJWyoaqcpzg1ozqyovO1ozDtp29foUEyovOxMKAbLJkvVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVT5cL2u0VTyhVTqlj7oQa2IlMJ4tGJIhM2IhVTWyqz9lpzS0MKDtq2IlMTIhYt==
Vyqyoz4toJShVTEuplOxMJ4tGTI1qTIhVTIln2mQcUW0YPOxLJ5hVTWynTIlrzyaMJ4tp2yyVTEuplOuqJAbVvjtMzSmp3DtD2ulnKA0nJShVSIxMFOmMJyhMFOSpzMunUW1ozqyovO6qKAuoJ1yovO1ozDtMfB8M3Dtoz9wnPOynJ5yovOKqJ5mL2ttnTyhraH6VPWWL2ttnT9zMzHfVTEup3ZtoJShVUAcL2ttnJ4tMJyhMJ0tnTSfLzIhVRcunUVtoz9wnPOxLKWuovOypzyhozIlqPjtq2SmVUIhp2IlVRqyp3IhMTuynKEmp3ymqTIgVTSfoTImVTkynKA0MKDhVt==
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-eo Ort Hessen Darmstadt,-stadt Darmstadt coronavirus
Kommentare
nach oben