Darmstädter Clowns bangen um ihren Sommer

Anne Holdik (34) stammt aus Ulm und hat Pädagogik studiert. Beim Auslandssemester in Lateinamerika lernt sie den Straßenzirkus kennen und merkt: "Da suche ich meinen Weg."

Mitja Averhoff (29) stammt aus Eutin in Holstein und kommt bereits als Schüler bei Sommercamps in der Toskana zur Artistik. Dort lernen sich die beiden auch kennen und gehen als Paar von 2013 bis 2015 auf eine Zirkus- und Theaterschule nach Granada

Im Darmstädter Zirkus Waldoni schließen sie eine Artistik-Masterklasse an. Seit vier Jahren treten sie als Duo "Elabö" auf. Da steckt die Böe ebenso drin wie Laböe, das Seebad in Averhoffs norddeutscher Heimat. Ein Zuschauer habe den Namen mal deutsch-französisch "et, la Böe" gedeutet, erzählen die beiden. Das finden sie treffend. Übersetzt hieße das: Hier kommt die frische Brise!

Internet: elaboe.com. (sb)