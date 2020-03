Darmstädter Expertinnen befürchten Anstieg häuslicher Gewalt

Foto: Kmiragay - agobe.stock

Am Dienstag wurde die chinesische Provinz Hubei wieder Teil der Welt. Für 60 Millionen Menschen, das sind so viele wie in ganz Italien leben, endet eine zweimonatige Zwangsquarantäne. Die Kasernierung von Menschen auf engstem Raum lässt bei Therapeuten, Beratungsstellen und Sozialpolitikern generell alle Alarmglocken schrillen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb dazu, in China seien Fälle häuslicher Gewalt ums Dreifache gestiegen, Polizeistationen berichteten von der Verdopplung von Notrufen.

Marika Eidmann von Pro Familia und Frauenhausleiterin Christine Degel und Heike Schlott von der Beratungsstelle des Frauenhauses warnen vor exakt diesen Folgen der Kontaktsperre, die seit vergangenen Sonntag bundesweit gilt.

Familien stoßen an Grenzen

"Wenn man sich überlegt, was da alles zusammenkommt: Homeoffice, Kinderbetreuung, Homeschooling - das stößt schon bei Familien, die kein Gewaltproblem haben, an Grenzen", sagt Christine Degel. "Das ist eine massive Überforderung." Psychisch destabilisierend nennt es Paartherapeutin Eidmann, wenn Menschen in unsicheren Zeiten eng aufeinanderhängen, die Nerven lägen bloß, Vernunft sei im realen Umgang nicht mehr möglich. Verunsicherung spiele eine große Rolle. "Angst verändert Menschen", stellt sie fest.

Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sind derzeit also mehrfach gefährdet. Verordnete Enge schafft Probleme und schürt Aggressionen. "Die Ausweichmöglichkeiten für die Frauen sind beschränkt", sagt Heike Schlott. "Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten für die Opfer, sie sind dem Täter pausenlos ausgeliefert."

Isolation ein Machtmittel

Isolation sei ohnehin ein Machtmittel: Es gehöre zu den Täterstrategien Kontakte einzudämmen und herunterzufahren, denn je weniger Kontakte von Gewalt betroffene Frauen hätten, desto weniger Möglichkeiten hätten sie, ihre Situation zu erkennen und zu reagieren. Sobald sich ein Machtgefüge etabliert hat, "ist da nicht mehr viel mit Augenhöhe", stellt Christine Degel fest.

Je weniger Kontakte, desto weniger fallen auch Verletzungen auf, sagt Heike Schlott. Und niemand kann eine aufgelöste Mutter ansprechen, die ihr Kind zu Kita und Schule bringt, wenn die Einrichtungen geschlossen sind. "Eine klassische Situation, in der so etwas auffallen kann."

Alle drei appellieren an Nachbarschaft und Freunde, genau hinzuhören, wenn hinsehen nicht mehr möglich ist. Kommunikationsmöglichkeiten und soziale Kontrolle sind eingeschränkt oder fallen ganz weg, wenn sich alle in ihren eigenen vier Wänden aufhalten und es keine Schnittstellen zur Öffentlichkeit mehr gibt, sagt Marika Eidmann.

"Eingreifen, indem man die Polizei ruft, wenn es nebenan laut wird", empfiehlt Heike Schlott. Und die Nachbarn könnten Betroffene auch ansprechen und ermutigen, die Hilfsangebote wahrzunehmen. Denn auch, wenn die Gerichte derzeit nur eingeschränkt erreichbar sind: Es gibt aufgrund des Gewaltschutzgesetzes nach wie vor die Möglichkeit, einen Täter aus der Wohnung zu weisen. Das Frauenhaus ist nach wie vor ein Zufluchtsort. "Alle Unterstützungsmöglichkeiten gibt es weiterhin", betont Marika Eidmann, "auch wenn Männer Unterstützungsbedarf haben".