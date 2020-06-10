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Mittwoch, 10.06.2020 - 17:45
3 min

Darmstädter Freibäder öffnen

Der Woog öffnet am 15. Juni, Eberstädter Mühltalbad und Arheilger Mühlchen folgen am 5. Juli.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
Auch das Mühltalbad macht in dieser Saison noch auf. Seine Öffnung war doppelt fraglich, weil die Panoramafenster brüchig sind. Sie erhalten Stahlplatten. Foto: Guido Schiek

Auch das Mühltalbad macht in dieser Saison noch auf. Seine Öffnung war doppelt fraglich, weil die Panoramafenster brüchig sind. Sie erhalten Stahlplatten. Foto: Guido Schiek

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ZEITFENSTER FÜR DEN BADEBESUCH

In Woog, Arheilger Mühlchen und Mühltalbad Eberstadt stehen zur Buchung jeweils drei Zeitfenster bereit: von 8 bis 10 Uhr, von 11 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 19.30 Uhr. Somit kann man sich für eine Badedauer zwischen zwei (Frühschwimmer) und vier Stunden entscheiden.

Die beiden Schließzeiten von 10 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr sind nötig, um die Badegäste hinausgehen zu lassen und zu reinigen, bevor die nächste Besuchergruppe kommt. (net)

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