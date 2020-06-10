Darmstädter Freibäder öffnen

Auch das Mühltalbad macht in dieser Saison noch auf. Seine Öffnung war doppelt fraglich, weil die Panoramafenster brüchig sind. Sie erhalten Stahlplatten. Foto: Guido Schiek
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ZEITFENSTER FÜR DEN BADEBESUCH
In Woog, Arheilger Mühlchen und Mühltalbad Eberstadt stehen zur Buchung jeweils
drei Zeitfenster bereit: von 8 bis 10 Uhr, von 11 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 19.30 Uhr. Somit kann man sich für eine Badedauer zwischen zwei (Frühschwimmer) und vier Stunden entscheiden.
Die beiden
Schließzeiten von 10 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr sind nötig, um die Badegäste hinausgehen zu lassen und zu reinigen, bevor die nächste Besuchergruppe kommt. (net)
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