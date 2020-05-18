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Montag, 18.05.2020 - 03:00
3 min

Darmstädter Fußballkneipen: Quadratmeter-Regel ist Gift für uns

Public Viewing in Corona-Zeiten in Darmstadt: In Darmstädter Kneipen wie Bangerts Eck und Lilienschänke kam der Ligaauftakt am Samstag nach der Pandemiepause unterschiedlich an.

Von Marc Wickel
Weniger Tische als sonst gibt es für beim Public Viewing in der Lilienschänke. Foto: Andreas Kelm

Weniger Tische als sonst gibt es für beim Public Viewing in der Lilienschänke. (Foto: Andreas Kelm)

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