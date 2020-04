Darmstädter Geschäfte bereiten sich auf Kunden vor

Ab Montag wieder geöffnet. Foto: Torsten Boor

Darmstadt. Das Kontaktverbot gilt mindestens noch bis zum 3. Mai - doch immerhin: Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmeter Ladengröße dürfen im Verlauf der kommenden Woche wieder öffnen - und zwar unter strengen Schutzkonzepten. Anke Jansen vom Darmstädter Citymarketing begrüßt diesen "wichtigen ersten Schritt" für kleinere Geschäfte. Die Lokalredaktion hat nachgefragt, wie sich die Geschäftsleute nun auf die Öffnung vorbereiten.

Bei Spielwaren Faix in der Elisabethenstraße stehen Dominik Faix und seine Mitarbeiter unter Hochdruck: Sie suchen nach Lösungen, um Mitarbeiter und Kunden ab Montag vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. "Ich bin auf der Suche nach Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel", erzählt Faix, der hofft, dass nicht nur das Geschäft in Darmstadt, sondern auch die Filialen im Umland wieder geöffnet werden können. "Wir sehen die Entwicklung positiv und freuen uns unglaublich, dass es endlich wieder losgeht." Er rechnet jedoch zunächst mit maximal 50 Prozent des normalen Umsatzes. "Das bedeutet, dass erstmal auch nur 50 Prozent des Personals im Einsatz sein wird." Die Kunden können sich freuen: Im Untergeschoss wird es einen Schnäppchenmarkt geben. "Wir haben schon vor dem Coronavirus in Darmstadt Flächen reduziert, nun muss die Ware raus", sagt Faix.

"Es ist alles besser, als das Geschäft komplett geschlossen zu haben", sagt Gertrud Kraft zu den geplanten Lockerungen für Ladenbesitzer. Die letzten Wochen hätten sie, wie viele andere Kollegen auch, in eine extrem schwierige Lage gebracht. Die Inhaberin von "Küchenmeister" an der Wilhelminenstraße ist deshalb gespannt, wie viele Leute in die Innenstadt kommen werden. "Da ist noch viel Angst und Unsicherheit", so ihre Einschätzung. Das Fachgeschäft ist auf Kunden vorbereitet. Vor der Kasse wurde eine breite Acrylwand installiert, es gibt Gesichtsmasken und auf dem Boden sind per Klebeband Abstandsmarkierungen und Richtungswegweiser angebracht.

Optimismus herrscht dank der neuen Bestimmungen zur Ladenöffnung bei Railslide"Wir freuen uns riesig, dass wir wieder loslegen dürfen", sagt Susanne Basler, die die beiden Skate- und Bekleidungsläden in der Schulstraße und der Ludwigspassage mit ihrem Mann führt. In den vergangenen Tagen wurde der Laden bereits für die Wiedereröffnung vorbereitet, die Wintersachen gegen die Sommerware ausgetauscht und im Kassenbereich Plexiglas angebracht. Auch Masken sollen bis Montag vorhanden sein. Dass sie wieder öffnen dürften, komme genau zur rechten Zeit, so Susanne Basler. Denn trotz Soforthilfe und Gutscheinkäufen von Stammkunden wäre es Ende des Monats ohne Einnahmen "ganz, ganz schwierig" geworden.

In den beiden Läden der Schreibwarenhandlung Gieselberg in der Innenstadt und in Eberstadt laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung auf Hochtouren. "Es gibt noch viel zu tun, sagt Geschäftsführerin Beate Emich-Schmittner. Übers Wochenende sollen Masken für die Mitarbeiter genäht und Abstandsmarkierungen auf den Boden geklebt werden. Außerdem muss ein neuer Dienstplan her, da sich nur eine bestimmte Anzahl von Personen im Laden aufhalten darf. Noch sind alle 18 Mitarbeiter in Kurzarbeit. "Nach vier Wochen muss außerdem ein bisschen Staub gewischt werden", sagt Emich-Schmittner. Sie freue sich, dass es bald wieder losgeht, "wir hoffen aber, dass es nicht zu früh ist". Schließlich sei das Infektionsrisiko immer noch da. Dass größere Geschäfte weiterhin geschlossen bleiben müssen, bedauert Emich-Schmittner. Diese seien "Magneten" in der Darmstädter Innenstadt. Für Gieselberg aber sei es höchste Zeit, wieder zu öffnen: "Wie allen anderen steht uns das Wasser bis zum Hals".

Auch beim Schuhhaus Brackelsberg am Marktplatz ist die Erleichterung groß. "Wir sind froh, dass es wieder losgeht", sagt Filialleiterin Ingelore Bach, die mit einem "langsamen Verkaufsstart" rechnet. Als Vorsichtsmaßnahmen werde man nur eine Tür öffnen, einen Schutz an der Kasse aufbauen und die Verkäuferinnen mit Mundschutz ausstatten. Desinfektionsmittel wird für die Kunden bereitstehen, die auch genügend Abstand beim Anprobieren des Schuhwerks haben werden. "Es wird anfangs ein Bedarfsgeschäft werden", sagt Bach, die im übrigen überrascht war vom Online-Geschäft während der Ostertage. "Da wurden wir überschwemmt von Bestellungen für Kinderschuhe, vom Laufenlernen bis zum Schulkind."

Vorerst nicht öffnen darf hingegen das Modehaus Henschel, das mit 8500 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich über den erlaubten 800 Quadratmetern liegt. Lediglich das Gegenüber, das ebenfalls zu Henschel gehört, wird ab Montag unter "maximalen Hygienemaßnahmen", wie Geschäftsführer Moritz Koch betont, wieder öffnen. Dass über die Ladengröße entschieden wird, wer öffnen darf, empfindet Koch als Wettbewerbsverzerrung. Eine Lösung könnte eine teilweise Öffnung sein. Der Henschel-Chef denkt dabei an das Erdgeschoss des Modehauses. Ob dies möglich sein wird, steht zur Stunde jedoch noch nicht fest. "Wir befinden uns in einem intensiven Austausch mit Stadt und Land", so Koch, der hofft, dass die Landesregierung solche Lösungen ermöglicht. Es sei ein Trugschluss, dass es kleinere Läden aktuell schwerer haben als große. Manchmal sei es sogar umgekehrt, weil die Kundenbindung enger sei. "Wir sind hingegen auf eine gewisse Frequenz angewiesen und haben eine ganz andere Kostenstruktur", so der Geschäftsführer. Zudem könnten die Abstandsregelungen bei einer großen Verkaufsfläche viel besser eingehalten werden.