Darmstädter halten sich an Maskenpflicht in Bus und Bahn

Seit Montag gilt eine Maskenpflicht in Bus und Bahn. Die meisten Darmstädter halten sich daran. Foto: Torsten Boor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt. Seit Montag gilt in Hessen eine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften. Am Vormittag waren am Luisenplatz die meisten Fahrgäste bereits mit einem Mund-Nasen-Schutz unterwegs. Wer ihn noch nicht ordnungsgemäß aufgesetzt hat, trägt ihn in der Hand. Die Bahn fährt ein, eine Frau knotet ihren Mundschutz. Eine Tür weiter zieht ein Fahrgast seinen Schal vor Mund und Nase. Beide steigen ein.

"Bisher habe ich in der Bahn keinen Mundschutz getragen", sagt Tamara Bäcker. Nun hat sie ihre Maske dabei. Angst habe sie nicht vor dem Virus, doch sie möchte andere schützen. Im Bus hat Bäcker einen Fahrgast beobachtet, der keine Maske trug.

Die Kontrolle der Einhaltung der neuen Regelung in Bus und Bahn gestaltet sich schwierig. Der kommunale Verkehrsdienstleister Heag-Mobilo hat dafür keine besonderen Vorkehrungen getroffen: "Wir kontrollieren das im Rahmen der Fahrkartenkontrolle", sagt Sprecherin Silke Rautenberg. Wer keine Maske trägt, werde an die nun geltende Pflicht erinnert, heißt es. Die Fahrer hätten zudem die Möglichkeit, ihre Fahrgäste per Durchsage auf die Maskenpflicht aufmerksam zu machen.

Fotos Seit Montag gilt eine Maskenpflicht in Bus und Bahn. Die meisten Darmstädter halten sich daran. Foto: Torsten Boor Aufkleber an den Fahrzeugen weisen auf die Maskenpflicht hin. Foto: Torsten Boor 2

Bußgeld bis zu 50 Euro

Die Bus- und Bahnfahrer sind am Montagvormittag ohne Mundschutz unterwegs. Nach wie vor sind die ersten Türen nicht zum Einstieg gedacht, werden nicht geöffnet und sind mit Absperrband vom Rest des Fahrzeugs abgetrennt.

An den Türen der Fahrzeuge sind Aufkleber angebracht, auf denen ein kleines Virenpiktogramm mit Mundschutz zu sehen ist. "In Bus und Bahn immer mit", heißt es darunter. Außerdem wird auf den Anzeigen an den Haltestellen sowie auf den Bildschirmen in den Fahrzeugen auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Wer in Hessen beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln wiederholt ohne Mund- und Nasenschutz erwischt wird, muss laut Verordnung des Landes mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen.

Weiterführende Links

Ein Ehepaar wartet an den Stufen des Langen Ludwigs auf seine Bahn. "Ich fühl' mich nicht sicherer, wenn alle einen Mundschutz tragen", sagt die Frau. Im Gegenteil: Sie sei verunsichert, weil sie viel Unterschiedliches gelesen habe, was nun schütze oder nicht. "Ich trag es jetzt eben, weil es Pflicht ist."

Abstand halten bei Ein- und Ausstieg

Anders sieht es Said Samir. Er hat den Mundschutz auch vorher schon im Bus getragen. Besonders wenn es voll gewesen sei, habe er ihn aufgesetzt und sich sicherer gefühlt.

Beim Einsteigen bleiben viele Darmstädter vorbildlich. In Ruhe lassen sie die Fahrgäste aus der Bahn aussteigen, halten Abstand zu ihnen und steigen dann erst ein. Im Fahrzeug selbst verteilen sich die Fahrgäste auf die Plätze. Grüppchen oder Pärchen sitzen nach wie vor zusammen, doch Einzelpersonen suchen den Abstand zu anderen. "Die Maske sollte auch kein Äquivalent zum Abstand werden", sagt Fahrgast Marcel Thur. So ist es in der Verordnung vorgesehen: Der Mundschutz soll ergänzend zum Abstand getragen werden.

Das Tragen scheint den Darmstädtern nichts auszumachen, doch an der Ausführung hapert es: Bei einigen bedeckt der Mundschutz nicht die Nase, wird außerhalb der Bahn als Haarband genutzt oder unters Kinn gezogen.