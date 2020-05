Darmstädter Heinerfest-Fähnchen als Zeichen der Solidarität

Zwar fällt das Heinerfest Anfang Juli in diesem Jahr aus, die passenden Fähnchen können sich bekennende Darmstädter aber trotzdem ans Revers heften. Archivfoto: Guido Schiek

DARMSTADT - Zwar fällt das 70. Heinerfest, das am 2. Juli eröffnet werden sollte, corona-bedingt aus. "Aber das Herz dieses liebenswerten Fests schlägt weiter ", sagt Festpräsident Wolfgang Koehler. Und so wird der Heimatverein Darmstädter Heiner, der den jährlichen Innenstadttrubel unter der Regie von Sabine Welsch organisiert, alles geben, um auch ohne Fahrgeschäfte, Budenzauber und Kulturprogramm ein bisschen Feststimmung in der Stadt zu verbreiten.

"Nach der Absage des Heinerfests haben uns viele traurige Anrufe und Mails erreicht. Ein Sommer ohne Heinerfest - wie soll das aussehen?", hätten viele gefragt, sagt Sabine Welsch. Und auch, ob man sich nicht irgendwie nach außen als "Heiner" und Heinerfestfreund zu erkennen geben könne?

Alte Tradition aus der Anfangszeit

Womit sollte das besser gelingen als mit dem rot-goldenen Ansteckfähnchen, das der Heimatverein zum 70. Heinerfest hat anfertigen lassen: ein schmuckes Teil mit goldenem Aufdruck "70. Heinerfest von 2. bis 4. Juli 2020" und einem Heinerbuben aus der Feder von Helmut Lortz. Der Heimatverein greift damit eine alte Tradition aus der Anfangszeit des Heinerfests in den 50er Jahren auf, als sich die Heiner stolz mit dem Abzeichen präsentiert haben.

Die Fähnchen also wird es auch ohne Festtrubel geben. Allerdings werden sie nicht, wie geplant, durch die Vereine verteilt und verkauft; schließlich liegt das Vereinsleben auch in Darmstadt seit Mitte März brach "Wir sind damit in die Direktvermarktung gegangen", sagt Wolfgang Koehler. Für fünf Euro Solidaritätsbeitrag sind die Sammlerstücke als Andenken an eine besondere Zeit ab sofort im Handel zu erwerben. Der Erlös geht an den Förderverein Darmstädter Heiner für die Unterstützung von Heinerfest-Künstlern und Darmstadts Partnerstädte.

Ab sofort im Darmstadt Shop

"Wir rufen alle Heiner auf, das Fähnchen als Zeichen unserer Gemeinschaft und Solidarität während der Festtage vom 2. bis 6. Juli zu tragen", sagt Welsch. Es soll erinnern an Treffen auf der Weinbastion im Schloss oder im Biergarten auf dem Karolinenplatz, an Riesenradfahrten mitten in der Stadt, an den AlleWeltTreff, an Jazz und Mundart im Schlossgraben, an das "Kleine Heinerfest" mit 2000 Kita-Kindern und Menschen mit Handicap oder etwa ans Fotoschießen für die Familienchronik.

Und so lautet der Appell der Organisatoren 2020 nicht "Kommt alle!", wie es sonst die Heinerbuben und -mädchen auf Plakaten, Stickern und Programmen verkünden, sondern: "Macht alle mit!"

Die Anstecker gibt es ab sofort im Darmstadt Shop am Luisenplatz, bei Henschel am Markt, in der Engel Apotheke am Luisenplatz, im Bessunger Buchladen in der Heidelberger Straße 81b und in der Buchhandlung Lesezeichen in der Heinheimer Straße 82.