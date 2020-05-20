Kommentar

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Birgit Femppel Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Birgit Femppel: Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
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Mittwoch, 20.05.2020 - 04:45
3 min

Darmstädter Hotels bleiben die Gäste aus

Touristische Übernachtungen sind wieder erlaubt, viele Hotels machen trotzdem dicht. Wie die Hotelchefs damit umgehen und warum kleine Unterkünfte derzeit im Vorteil sind.

Birgit Femppel: Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Den Hotels in Darmstadt geht es trotz wieder erlaubter touristischer Übernachtung schlecht - das Hauptgeschäft mit Geschäftskunden liegt wegen abgesagter Messen und Kongresse weiterhin brach. Foto: Andreas Kelm

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