Freitag,
24.07.2020 - 18:40
2 min
Darmstädter IT-Experte kritisiert Corona-Warn-App
Wochenlang hat die Anwendung womöglich nicht richtig funktioniert. Das wäre durch mehr Tests vermeidbar gewesen, sagt Ahmad-Reza Sadeghi, Professor an der TU Darmstadt.
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
ERSFGIAHDHEHVP0tETyyVT9zMzy6nJIfoTHtD29lo25uYIqupz4gDKOjVUMiovOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptqJ5xVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0VTuuqPOhLJAbVR1yMTyyozWypzywnUEyovO3o2AbMJ5fLJ5aVT5cL2u0VUWcL2u0nJptMaIhn3Eco25cMKW0YvOPMKElo2MzMJ4tq2SlMJ4tq29boPOOozElo2yxYIAgLKW0pTuiozImVTEypvOALKWeMJ4tH2Sgp3IhMlO1ozDtFUIuq2IcYvOKMJqyovOxMKZtEzIboTIlplOej7MhoaEyovOBqKE6MKVtozywnUDto2EypvO6qFOmpZBxqPQQiTWypvOynJ5yVSWcp2yeo2WyM2IaoaIhMlOcozMipz1cMKW0VUqipzEyovOmMJyhYvOUpaIhMPOzj7klVTEyovOTMJufMKVtq2SlVUqinTjfVTEup3ZtMTyyVSAgLKW0pTuiozImVTEcMFOho3E3MJ5xnJqyVUA0MKEcM2HtFTyhqTIlM3W1ozEun3E1LJkcp2yypaIhMlOxMKVtDKOjVT5cL2u0VTIloTS1LaEyovjtqJ0tH3Elo20traHtp3OupzIhVUIhMPOxnJHtDJgeqJkynKA0qJ5aVT5cL2u0VUc1VUA0LKWeVUc1VTWyoTSmqTIhYt==
CTtlCxMlj7kbVUMypfB2MzMyoaEfnJAbqPO1ozDtraHtq2IhnJptM2I0MKA0MKD/CP9bZw4=
DJugLJDgHzI6LFOGLJEyM2ucYPOGpUWyL2uypvOxMKZtHUWiMzyfLzIlMJywnUZtD3yvMKWmnJAbMKWbMJy0VPuQrKAyLlxtLJ4tMTIlVSEIVREupz1mqTSxqPjtnKA0VZB8LzIlVTEcMFOGnKE1LKEco24tozywnUDtp29hMTIloTywnPOypaA0LKIhqP4tETyyVRAipz9hLF1KLKWhYHSjpPOmMJxtraHtMJyhMJ0tp2IbpvOzpfB8nTIhVScynKEjqJ5eqPO2MKYQgzMzMJ50oTywnUDtq29lMTIhYPO3o2E1pzAbVUMipvOSpaAwnTIcozIhVUqiopB2M2kcL2ttraHtq2IhnJptM2I0MKA0MKDtq29lMTIhVUAynF4tIzIlp3GQcT5xozymVTuuqPOypvOxLJoQiUVtozywnUDhVPWKMJ5hVT1uovOmolO2nJIfVRqyoTDtLzIeo21gqPjtMTShovOgqKAmVT1uovOgMJulVUEyp3EyovjtLKIwnPOgnKDtqzyyoTIhVUMypaAwnTyyMTIhMJ4tE2Ilj6E0MJ4vYPOznJ5xMKDtH2SxMJqbnF4tHUWiLzkyoJS0nKAwnPOmMJxtLKIwnPjtMTSmplOxMKVtEzIboTIlVUAiVTkuozqyVT5cL2u0VTS1MzqyMzSfoTIhVUAynF4tVxEuplOznJ5xMFOcL2ttMaWuM3sQiUWxnJphVvOGolOaMJuyVTEuplOJMKW0pzS1MJ4tMTIlVR51qUcypvOcovOxnJHtDKOjVUMypzkipzIhYPO3LKZtLzIcVTIcozIlVRShq2IhMUIhMljtMTyyVTEyoFOGL2u1qUbtqz9lVTIcozIlVSOuozEyoJyyVTEcMJ50YPOynJ4tM3Wij59yplODpz9voTIgVUAynF4=
ETSmplOyplOgnKDtMJyhrzIfozIhVSAgLKW0pTuiozHgGJ9xMJkfMJ4tHUWiLzkyoJHtoJy0VTEypvOVnJ50MKWapaIhMTSeqUIuoTymnJIlqJ5aVTqcLaDfVTiQgz5hMFO2o3Weo21gMJ4hVPWRLKZtnZBxqUEyVTS1L2ttqJ5mVUOup3AcMKWyovOej7MhozIhVvjtp2SaqPOxMKVtISHgI2ymp2Ihp2AbLJM0oTIlYPOxMKVtoJy0VUAynJ5yoFOHMJSgVTIcozHtMJyaMJ5yVRSjpPO6qJ0tH2AbqKE6VUMipvOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtMJ50q2ywn2IfqPObLKDhVSIgVUAioTAbMFOTMJufMKVtpzIwnUE6MJy0nJptLKImpfBxqJ1yovO6qFOej7MhozIhYPOmMJxtMKZtq2ywnUEcMljtLKImpzIcL2uyozDtraHtqTImqTIhYvOSnJ5yVTShMTIlMFOOoUEypz5uqTy2MFOmMJxtMJyhMFOxLKEyoaAwnUI0rzgiozMipz1yVRMyMJEvLJAeYHM1ozg0nJ9hVTyhVTEypvOOpUNfVUqiMUIlL2ttLzIcVSOlo2WfMJ1yovOxnJHtEJ50q2ywn2kypvOcozMipz1cMKW0VUqypzEyov4tVxEupfB8LzIlVTwQcUE0MFOgLJ4tp2ywnPOgMJulVRqyMTShn2IhVT1uL2uyovOgj7kmp2IhVvjtMzyhMTI0VSAuMTIanTxh