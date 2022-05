Darmstädter Journalistin Marlene Förster aus Haft entlassen

Marlene Förster aus Darmstadt. ( Foto: Privat)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAGDAD/DARMSTADT - Die deutsche Journalistin Marlene Förster und der slowenische Journalist Matej Kavčič wurden nach einmonatiger Haft von den irakischen Behörden aus dem Gefängnis entlassen. Dies hat Försters Mutter, die in Darmstadt lebt, am Freitag auf Nachfrage bestätigt. Marlene Förster ist demnach bei Freunden in Berlin.

Konkrete Vorwürfe standen nicht im Raum, zuletzt wurde der Vorwurf des Terrorismus fallen gelassen, dann aber Spionage vorgeworfen. Am 20. April wurden die beiden Journalisten vom irakischen Militär in der Region Şengal (Sinjar) festgenommen. Sie befanden sich auf dem Rückweg von den Feierlichkeiten zum ezidischen Neujahrsfest Çarşema Sor.

— #FreeMarleneAndMatej (@freemarlene) May 20, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Verknüpfte Artikel