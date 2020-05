Darmstädter Kitaträger begrüßen schrittweise Wiedereröffnung

Die Familienminister von Bund und Ländern fordern einen behutsame Rückkehr zur Normalität in den Kitas. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DARMSTADT - "Kita-Radio", Videobotschaften, bemalte Steine: Um den Kontakt zu den Kindern während der Coronazeit nicht gänzlich zu verlieren, werden Kindertagesstätten aktuell kreativ. Denn für den Regelbetrieb sind die Einrichtungen nach wie vor geschlossen. Lediglich eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder alleinerziehend sind, wird angeboten. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern. Die Familienminister von Bund und Ländern haben sich vor wenigen Tagen für eine schrittweise Rückkehr in die Kindertagesbetreuung ausgesprochen. Ein konkretes Datum hierfür wurde allerdings nicht benannt.

In Darmstädter Kindertagesstätten und bei deren Trägern gibt es für den Vorstoß grundsätzlich große Zustimmung. Wenngleich bei der Rückkehr zur Normalität diverse Hürden zu nehmen sind, etwa bei Gruppengrößen, dem Einsatz des Personals oder den räumlichen Gegebenheiten. Denn klar ist auch, dass es utopisch ist, die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern unter Kindern und zu ihren Erziehern einhalten zu können.

Laura Erzgräber, Leiterin des Kinderhauses auf dem Pfarrhof in Wixhausen, ist überzeugt, es würde den Kindern guttun wieder in die Kita zu gehen. Der Kontakt zu Gleichaltrigen sei sehr wichtig, zumal auch die Eltern inzwischen am Limit seien. Diese Meinung teilt Marie Bernhard, Leiterin des Kinderhauses Mittendrin im Martinsviertel. Ein Problem sehen beide allerdings in der räumlichen Situation, denn ihre Häuser müssen mit einem überschaubaren Raumangebot zurechtkommen. "Der Kontakt ist ein Riesenthema", sagt Bernhard.

KEINE GEBÜHREN Der Magistrat der Stadt Darmstadt hat beschlossen, die Kita-Entgelte und Kostenbeiträge städtischer Kindertagesstätten und der Kindertagespflege weiter auszusetzenHintergrund ist, dass die Kinderbetreuung weiterhin nur Eltern mit Anspruch auf Notbetreuung zur Verfügung steht. Stadträtin Barbara Akdeniz empfiehlt den freien und kirchlichen Trägern von Kindertagesstätten, sich an der Entscheidung des Magistrats zu orientieren und die Eltern ebenfalls von den Entgelten freizustellen Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen sind vom Magistratsbeschluss ausgenommen. (jou)

Das beschäftigt auch die Träger der Darmstädter Kitas. Barbara Akdeniz (Grüne), die als Sozialdezernentin für die städtischen Einrichtungen verantwortlich ist, betont, es müssten Lösungen gefunden werden, die für alle eine Option sind. Erzieher müssen sich bei der Arbeit ausreichend geschützt fühlen, Eltern entlastet und gerade Kinder aus sozial schwachen Familien in ihrer Entwicklung gefördert werden - und das alles möglichst ohne einen Anstieg des Infektionsrisikos.

Schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb

Sieben Wochen sind die Kinder inzwischen zu Hause. Michael Müller-Möscheid, Geschäftsführer des Evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt, bemängelt, dass die Bedürfnisse der Kleinsten in dieser Zeit in der öffentlichen Debatte zu kurz gekommen seien. Umso wichtiger sei es, dass eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb nun diskutiert werde. Auch ihm ist jedoch bewusst, dass es für viele Einrichtungen schwierig wird, bei steigender Kinderzahl eine räumliche Trennung der Gruppen zu ermöglichen. Das Abwägen zwischen dem Wohl der Kinder und dem steigenden Infektionsrisiko sei "eine Gratwanderung, die uns vor besondere Herausforderungen stellt".

Ähnlich sieht es Awo-Geschäftsführerin Barbara Lücke und fordert zugleich, die Gruppengröße von aktuell fünf Kindern anzupassen, sollte die Zahl der zu betreuenden Kinder ansteigen. Sonst sei die Kapazitätsgrenze der Einrichtungen schnell erreicht.

Wie und wann die stufenweise Rückkehr zum Normalbetrieb der Kitas abläuft, entscheiden Bund und Länder, deren Vorgaben die Träger anschließend umsetzen. Bis es so weit ist, heißt es für die Kleinen und ihre Eltern weiter warten, "Kita-Radio" hören, per Videochat Kontakt halten und Steine bemalen.