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Freitag, 24.04.2020 - 19:25
2 min

Darmstädter SPD will Corona-Notfallkit für Schüler

Die Stadt soll Desinfektion und Masken für Schüler bereitstellen. Das fordert die SPD Darmstadt. Die Koalition kritisiert das als Verunsicherung von Schülern und Eltern.

Birgit Femppel: Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
Schüler sollen unter anderem mit Desinfektionsmittel ausgestattet werden. Archivfoto: Nadine Weigel

Schüler sollen unter anderem mit Desinfektionsmittel ausgestattet werden. Archivfoto: Nadine Weigel

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