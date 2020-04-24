Freitag,
24.04.2020 - 19:25
2 min
Darmstädter SPD will Corona-Notfallkit für Schüler
Die Stadt soll Desinfektion und Masken für Schüler bereitstellen. Das fordert die SPD Darmstadt. Die Koalition kritisiert das als Verunsicherung von Schülern und Eltern.
Von Birgit Femppel
Stellvertretende Redaktionsleiterin Lokalredaktion Darmstadt
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