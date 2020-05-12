Dienstag, 12.05.2020 - 18:55
6 min
Darmstädter Staatstheater-Intendant zu Plänen nach Corona-Pause
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ZUR PERSON
Karsten Wiegand, 1972 in München geboren, ist seit 2014 Intendant des Staatstheaters Darmstadt. Zuvor war er von 2008 bis 2013 Operndirektor am Nationaltheater in Weimar. (job)
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