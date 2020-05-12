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Dienstag, 12.05.2020 - 18:55
6 min

Darmstädter Staatstheater-Intendant zu Plänen nach Corona-Pause

Anders als andere Bühnen gibt Darmstadt keinen Spielplan für die neue Saison bekannt. Intendant Karsten Wiegand verspricht im Interview eine Entdeckungsreise von Stück zu Stück.

"Wir lernen nicht automatisch etwas aus der Krise": Karsten Wiegand im Gespräch. Foto: Guido Schiek

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Fotos
"Wir lernen nicht automatisch etwas aus der Krise": Karsten Wiegand im Gespräch. Foto: Guido Schiek

"Wir lernen nicht automatisch etwas aus der Krise": Karsten Wiegand im Gespräch. Foto: Guido Schiek

Am 29. Mai geht es wieder los am Staatstheater Darmstadt. Foto: Guido Schiek

Am 29. Mai geht es wieder los am Staatstheater Darmstadt. Foto: Guido Schiek

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ZUR PERSON

Karsten Wiegand, 1972 in München geboren, ist seit 2014 Intendant des Staatstheaters Darmstadt. Zuvor war er von 2008 bis 2013 Operndirektor am Nationaltheater in Weimar. (job)

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