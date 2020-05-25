Montag, 25.05.2020 - 04:30
3 min
Darmstädter Universitäten: "Für alle ein kreatives Semester"
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
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NULL-SEMESTER: JA ODER NEIN?
Ob das digital laufende Sommersemester 2020 als reguläres Semester zählt, muss bundesweit entschieden werden. Noch ist nicht klar, ob es ein "Null-Semester" wird.
Auch werden voraussichtlich Fristen für die Bewerbung zum Wintersemester, die am 1. Juni beginnen, verlängert. Denn bis dahin werden nicht alle Bundesländer ihre Abiturprüfungen beendet haben.
Klausuren vom Wintersemester 2019/20, die derzeit nachgeholt werden, gehen in die Bewertung ein. Allerdings hat die TU das Rücktrittsrecht von Klausuren angepasst. So können sich Studierende bis kurz vor der Prüfung abmelden. (net)
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