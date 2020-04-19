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Montag, 20.04.2020 - 03:00
3 min

Darmstädter Verwaltungsangestellte im Homeoffice

Wegen der Corona-Krise sind die Ämter derzeit für den Publikumsverkehr gesperrt. Behördengänge lassen sich trotz Onlineangebot teils nicht vermeiden.

Prisca Jourdan: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
225.000 Euro hat die Stadt Darmstadt investiert, um in Zeiten von Corona das Arbeiten Zuhause möglich zu machen. Archivfoto: dpa

225.000 Euro hat die Stadt Darmstadt investiert, um in Zeiten von Corona das Arbeiten Zuhause möglich zu machen. Archivfoto: dpa

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SERVICECENTER DER STADT

Wer Fragen an die Stadtverwaltung hat, kann sich von Montag bis Freitag täglich zwischen 8 und 18 Uhr an das Servicecenter wenden.

Über die Telefonnummer 115 beantworten städtische Angestellte Fragen zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus, aber auch zu Verwaltungsdienstleistungen und Notdiensten der ÄmterSie leiten Anliegen und Fragen an die Ämter weiter und beraten zu den Online-Diensten. (jou)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.04.2020 um 23:00 Uhr publiziert.
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