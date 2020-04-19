Montag, 20.04.2020 - 03:00
3 min
Darmstädter Verwaltungsangestellte im Homeoffice
Von Prisca Jourdan
Lokalredakteurin Darmstadt
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SERVICECENTER DER STADT
Wer Fragen an die Stadtverwaltung hat, kann sich von Montag bis Freitag täglich zwischen 8 und 18 Uhr an das Servicecenter wenden.
Über die Telefonnummer 115 beantworten städtische Angestellte Fragen zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus, aber auch zu Verwaltungsdienstleistungen und Notdiensten der ÄmterSie leiten Anliegen und Fragen an die Ämter weiter und beraten zu den Online-Diensten. (jou)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.04.2020 um 23:00 Uhr publiziert.