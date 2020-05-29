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Freitag, 29.05.2020 - 05:00
3 min

Darmstädter Wochenmarkt soll sich öffnen

Der Corona- folgte die Bratwurstkrise in Darmstadt, weil Schausteller in Not geraten sind und auf eine Präsenz in der Innenstadt setzten. Jetzt gibt es Hoffnung.

Frank Horneff: Lokalredakteur Darmstadt
Von Frank Horneff
Lokalredakteur Darmstadt
Künftig soll der Wochenmarkt mit frisch zubereiteten Speisen und Getränken auch zum Verweilen einladen. Foto: Torsten Boor

Künftig soll der Wochenmarkt mit frisch zubereiteten Speisen und Getränken auch zum Verweilen einladen. Foto: Torsten Boor

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DER MARKTPLATZ

Der Darmstädter Marktplatz, entstanden vermutlich im 13. oder 14. Jahrhundert, war einst das belebte Zentrum der Residenzstadt

Der neue Marktbrunnen gilt als der wohl älteste Brunnen der Stadt, er ersetzte 1780 den alten Marktbrunnen, der 1546 erbaut worden war.

1996 wurden der Platz und der Brunnen saniert. Reguläre Markttage sind mittwochs und samstags, doch auch an anderen Wochentagen finden sich auf dem Platz vereinzelt Anbieter. (fho)

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