Freitag, 29.05.2020 - 05:00
3 min
Darmstädter Wochenmarkt soll sich öffnen
Von Frank Horneff
Lokalredakteur Darmstadt
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DER MARKTPLATZ
Der Darmstädter Marktplatz, entstanden vermutlich im 13. oder 14. Jahrhundert, war einst das belebte Zentrum der Residenzstadt
Der neue Marktbrunnen gilt als der wohl älteste Brunnen der Stadt, er ersetzte 1780 den alten Marktbrunnen, der 1546 erbaut worden war.
1996 wurden der Platz und der Brunnen saniert. Reguläre Markttage sind mittwochs und samstags, doch auch an anderen Wochentagen finden sich auf dem Platz vereinzelt Anbieter. (fho)
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Weiterführende Links
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