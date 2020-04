3 min

Darmstädterin berichtet aus Corona-Krisengebiet New York

Seit September 2019 lebt Nina Ackermann in Harrison, einem Vorort von New York City. Trotz der hohen Zahl an Toten und Infizierten blickt die 24-Jährige hoffnungsvoll nach vorne.

Von Prisca Jourdan Lokalredakteurin Darmstadt