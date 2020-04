Darmstadts Alltagshelden: Chef der Radwerkstatt Velocity

In der Corona-Krise leisten nicht nur Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte einen unverzichtbaren Einsatz für die Allgemeinheit. Auch im Supermarkt, in der Drogerie, bei Lieferdiensten, im Nahverkehr und bei der Polizei sorgen Menschen dafür, dass es in Darmstadt weiter läuft. Einige von ihnen stellen wir in dieser Rubrik in nächster Zeit vor. Wenn Sie selbst einen Alltagshelden kennen, schreiben Sie uns per E-Mail an darmstaedter-echo@vrm.de.