Darmstadts Alltagshelden: Chef der Radwerkstatt Velocity

Der Inhaber des Ladens "Velocity" hält mit seiner Werkstatt die Räder am Laufen. Beim Verkauf ist Improvisation gefragt.
Mattias Schüttler vor seinem Laden "Velocity". Foto: Andreas Kelm
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ZU DIESER RUBRIK
In der Corona-Krise leisten nicht nur Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte einen unverzichtbaren Einsatz für die Allgemeinheit. Auch im Supermarkt, in der Drogerie, bei Lieferdiensten, im Nahverkehr und bei der Polizei sorgen Menschen dafür, dass es in Darmstadt weiter läuft. Einige von ihnen stellen wir in dieser Rubrik in nächster Zeit vor. Wenn Sie selbst einen Alltagshelden kennen, schreiben Sie uns per E-Mail an
darmstaedter-echo@vrm.de.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 03.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.