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Samstag, 09.05.2020 - 11:15
3 min

Darmstadts Alltagshelden: Die Apotheker

In den Darmstädter Apotheken hat das Personal seit Beginn der Corona-Krise noch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Da ist das Fachwissen von Karin und Johannes Emich gefragt.

Annette Wannemacher-Saal: Lokalredakteurin Darmstadt
Von Annette Wannemacher-Saal
Lokalredakteurin Darmstadt
Ein eingespieltes Team sind Karin Emich und ihr Sohn Johannes in der Einhorn-Apotheke am Ludwigsplatz. Foto: Andreas Kelm

Ein eingespieltes Team sind Karin Emich und ihr Sohn Johannes in der Einhorn-Apotheke am Ludwigsplatz. Foto: Andreas Kelm

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ZU DIESER RUBRIK

In der Corona-Krise leisten nicht nur Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte einen unverzichtbaren Einsatz für die AllgemeinheitAuch im Supermarkt, in der Drogerie, bei Lieferdiensten, im Nahverkehr und bei der Polizei sorgen Menschen dafür, dass es in Darmstadt weiter läuft. Einige von ihnen stellen wir in dieser Rubrik in nächster Zeit vor.

Wenn Sie selbst einen Alltagshelden kennen, schreiben Sie uns an darmstaedter-echo@vrm.de. (red)

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Weiterführende Links
Darmstadts Alltagshelden: Einkaufshelfer auf zwei flotten Rädern
Darmstadts Alltagshelden: Axel Kunz vom Corona-Testcenter in Darmstadt
Darmstadts Alltagshelden: Familienhelferin Sabine Wilhelm
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 09.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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