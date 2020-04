2 min

Darmstadts Krankenhäuser erhöhen Kapazitäten

Auch die Krankenhäuser in Darmstadt haben ihren Teil an der deutschlandweiten Erhöhung der Zahl von Intensivbetten in der Coronakrise beigetragen, wie eine ECHO-Umfrage zeigt.

Von Frank Horneff Lokalredakteur Darmstadt