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Donnerstag, 02.04.2020 - 17:10
4 min

Darmstadts Partnerstadt Brescia in größter Not

Das norditalienische Brescia, seit 1991 Partnerstadt von Darmstadt, ist besonders hart vom Coronavirus getroffen. Aber auch Darmstädter Italiener aus dem Süden sind in Sorge.

Von Frank Horneff, Johannes Breckner und Thomas Wolff
Medizinisches Personal in Schutzanzügen mit einem Patienten in einem Notfallzelt in Brescia. In der Lombardei liegen auch die Metropole Mailand und die heftig von der Krankheit Covid-19 betroffenen Zonen. Foto: dpa

Medizinisches Personal in Schutzanzügen mit einem Patienten in einem Notfallzelt in Brescia. In der Lombardei liegen auch die Metropole Mailand und die heftig von der Krankheit Covid-19 betroffenen Zonen. Foto: dpa

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