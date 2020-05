Darmstadts "Runder Tisch Coronahilfe" will am Ball bleiben

20 000 Flyer hat der Runde Tisch drucken lassen und anschließend an Darmstädter Haushalte verteilt. Foto: Coronahilfe Darmstadt

Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen, Initiativen vernetzen und damit einen Beitrag leisten, um besser durch die Coronakrise zu kommen: Mit diesem Ziel wurde Mitte März der Runde Tisch zur Coronahilfe in Darmstadt ins Leben gerufen.

Der Plan ging auf, inzwischen sind über 30 Organisationen und Privatpersonen Teil des Runden Tischs. "Wir sind sehr in die Breite gewachsen", freut sich Waldemar Miller, einer der Initiatoren, über die vielseitige Ausrichtung. Der Runde Tisch versteht sich als Plattform für die verschiedenen Hilfsorganisationen. Mit dabei sind unter anderem die Lilien mit ihrer Aktion "SoliDArisch" sowie kirchliche und politische Gruppen, die während der Pandemie ihre Hilfe für die Darmstädter Bevölkerung anbieten.

Die Kommunikation läuft größtenteils über den Messengerdienst Slack. Über 2300 Nachrichten seien dort in den verschiedenen Kanälen in den ersten sechs Wochen seit Bestehen des Runden Tischs ausgetauscht worden, so Miller. Zudem kommen die Organisationen regelmäßig über Skype zusammen, um sich über das aktuelle Geschehen auszutauschen.

KONTAKT Weitere Informationen über die Initiative und den Runden Tisch finden sich auf www.corona-hilfe-darmstadt.de. Wer als Initiative oder Organisation am Runden Tisch teilnehmen will, erreicht die Organisatoren unter der Telefonnummer 0163-3 73 82 19. (jou)

Da sich die Ausbreitung des Coronavirus inzwischen deutlich verlangsamt hat und die strikten Maßnahmen nach und nach gelockert werden, sei es auch bei den Hilfsorganisationen ein wenig ruhiger, sagt Miller. "Es ist aber wichtig, weiter am Ball zu bleiben und die Moral hochzuhalten", ist er überzeugt. Aus diesem Grund kommt der Runde Tisch auch weiterhin einmal pro Woche per Telefonkonferenz zusammen, um Hilfsangebote und ehrenamtliche Arbeit rund um Corona in Darmstadt zu koordinieren.

Erst kürzlich hat das Netzwerk einen Flyer erstellt, um auch diejenigen zu erreichen, die sich nicht online über Hilfsangebote informieren können oder von den Möglichkeiten bisher schlicht nichts mitbekommen haben. 20 000 Exemplare wurden aus privaten Mitteln gedruckt und anschließend an Darmstädter Haushalte verteilt, auch in der aktuellen Ausgabe des P-Magazins sowie in der Arheilger Post findet sich der Flyer. "So wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und das Angebot breit streuen", erklärt Waldemar Miller die Strategie.

Zudem sei man weiterhin für Ideen und neue Initiativen offen, die sich in der aktuellen Situation einbringen wollen.

Forscher interessieren sich

für Netzwerk

Man habe bei Gründung des Netzwerks erwartet, sich auf eine Situation wie in Italien vorzubereiten, berichtet Waldemar Miller. "Das ist aber glücklicherweise ausgeblieben." Trotzdem hat der Runde Tisch einiges bewirkt und konnte bei akuten Notlagen für schnelle Hilfe sorgen.

Auf die Arbeit des Netzwerks sind laut Waldemar Miller inzwischen auch Forscher der Technischen Universität (TU) Darmstadt sowie der Uni Wuppertal aufmerksam geworden. "Eine Initiative der Initiativen wie den Runden Tisch in Darmstadt scheint es in anderen deutschen Städten nicht zu geben", erklärt Miller. Das führe wohl dazu, dass die Hilfsangebote für Coronabetroffene in Darmstadt besser strukturiert seien als anderswo, weshalb die Wissenschaftler sich nun genauer mit dem Netzwerk befassen wollen.