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Mittwoch, 27.05.2020 - 19:42
2 min

Darmstadts Wirte hoffen auf mehr Kundschaft

Wenn ab Donnerstag die umstrittene Fünf-Quadratmeter-Regel wegfällt, können die Gasthäuser wieder mehr Plätze anbieten. Doch die Betreiber schwanken zwischen Hoffen und Skepsis.

Von Birgit Femppel,Joachim Nieswandtund Thomas Wolff
Im Gastspielhaus von Philip Hochdörffer sind es auch nach dem Wegfall der Fünf-Quadratmeter-Regel pro Gast nicht mehr als 14 Plätze - gegenüber 52 vorher. Foto: Andreas Kelm

Im Gastspielhaus von Philip Hochdörffer sind es auch nach dem Wegfall der Fünf-Quadratmeter-Regel pro Gast nicht mehr als 14 Plätze - gegenüber 52 vorher. Foto: Andreas Kelm

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