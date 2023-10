Darum geht’s im neuen „Asterix“-Comic „Die Weiße Iris“

„Die weiße Iris“ lehnt sich wieder stärker an die frühen Bände von Albert Uderzo und René Goscinny an, was vielen Fans entgegenkommen dürfte. Es gibt mehrere Rückbezüge auf alte Abenteuer wie „Asterix und der Kupferkessel“ und „Die Lorbeeren des Cäsar“. Fabcaro richtet den Blick wieder stärker in das gallische Dorf, statt die Helden mit den Flügelhelmen in immer neue ferne Gebiete zu schicken. Phänomene der Gegenwart wie E-Scooter werden ganz unauffällig eingeschmuggelt.