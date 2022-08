Wolfgang Petersen beim Empfang der Bavaria Film auf dem Roten Teppich beim Filmfest München 2019. Nun ist der Star-Regisseur im Alter von 81 Jahren gestorben. (Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LOS ANGELES - Wolfgang Petersen, Star-Regisseur von Filmen wie "Das Boot", "Outbreak", "Air Force One" und "Der Sturm", ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 81 Jahren an Krebs, wie seine Assistentin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.