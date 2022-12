Das Glücksrezept der Skandinavier

Rahm wünscht sich, dass das Bewusstsein für das Wohlbefinden in Deutschland höher wäre, und Lachmund schildert in Kopenhagen ein Beispiel aus dem Alltag: „Es ist ja in Berlin nicht so viel wärmer oder heller als hier, aber der Umgang damit ist halt ein anderer“, sagt sie. „Menschen zwingen sich in Berlin raus und fahren irgendwie die Geschwindigkeit nicht runter.“ Wenn man in Dänemark rausgehe, „dann für richtig, richtig Quality-Time und nicht für ein Bier um die Ecke“.