Samstag,
02.05.2020 - 03:00
3 min
Das Groß-Umstädter Winzerfest steht kurz vor der Absage
Groß-Umstadts Bürgermeister Joachim Ruppert empfiehlt, das Winzerfest ausfallen zu lassen. Die beteiligten Winzer hoffen derweil noch auf eine andere Lösung.
CTV+E1Wip3ZgIH1GIRSRIP4tCP9vCxygVRyhqTIlozI0VTmQcUIzqPOho2AbVTEypvOQo3IhqTEiq24tVzWcplO6qKVtp2Abj7Mhp3EyovOnMJy0VTygVRcunUVvYPOxMJ0tE3Wij58gIJ1mqZBxMUEypvOKnJ56MKWzMKA0YvORo2AbVTiQgz5hqTHtMTyyVSeQcTufqJ5aVTEyoJ7QcTAbp3DtLJWlqKO0VUA0o3OjMJ4fVTEyoz4tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtFz9uL2ucoFOFqKOjMKW0VUqcpzDtMTIlVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ52MKWmLJ1goUIhMlO2o3WmL2ufLJqyovjtMTSmVSqcoacypzMyp3Dtq2IaMJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVTSvraImLJqyov4tGTIcMUElLJqyozEyVUsQcUWyovOhnJAbqPOhqKVtrzIboaEuqKAyozEyVRsQcUA0MFjtMTyyVTSfoTeQcTuloTywnPO6qFOxnJImMJ0tEzImqPOcovOxnJHtG2EyoasQcTkxMKVtI2Icozyhp2IfVTgioJ1yovjtp29hMTIlovO2o3VtLJkfMJ0tMTyyVZB2paEfnJAbMJ4tI2yhrzIlVUIhMPOJMKWynJ5yYt==
EfB8pvO2MKWzpfB8nUDtnZBxoUDtMTImnTSfLvOxMKVtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtMTIlVR9xMJ53j6EfMTIlVSqcoacypzqyoz9mp2Ihp2AbLJM0VPW2nJ51oFOuqKEgqJ5xnKZvVTIcozHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVUc1oFOdMKE6nJqyovOnMJy0pUIhn3DhVPWZLKAmqPO1oaZtoz9wnPO3LKW0MJ4vYPOgMJyhqPOCoTy2MKVtH2AbpfB2LzIfYPOgnKDtMKE3LKZfVUquplOcovOzj7khMvOAo25uqTIhVTIlp3DtraIgVSElLJqyovOeo21gMF4tVyqyoz4tnJ0tFaIhnFOiMTIlVTS1L2ttp29aLKVtFaIfnFOynJ5yVRIhqUAwnTIcMUIhMlOuLzqypaIzMJ4tq2ylMPjtq8BxpzHtoJylVTEuplOzpfB8nPOaMJ51Ml4vVRuiMzMhqJ5aVUIhMPOnqKMypaAcL2u0YPOxLKZtp2IcMJ4tq2ywnUEcM2HtEzSeqT9lMJ4tnJ4tMTIlVRglnKAyYvNvI2ylVUAioTk0MJ4tMTIhVRkyqKEyovOxo2AbVTIcovOvnKAmL2uyovOVo2MzoaIhMlOaMJWyov4vVRIcozHtDJWmLJqyVUsQiUWxMFOuqJAbVTEcMFQQgaW0oTywnTIhVSMypzIcozHtqUWyMzMyov4tVyAcMFOmnJ5xVUMiovOxnJImMJ4tEJyhozSboJIhVTSvnZBxozqcMljtoTIvMJ4tqTIcoUqynKAyVTEuqz9hYvN5BFODpz96MJ50VTEypvOKnJ56MKWzMKA0YIA0LJ5xLzI0pzIcLzIlVUAcozDtIzIlMJyhMF4v
GzywnUDtoaIlVTEypvOKnJ56MKWaMJ5ip3AyoaAwnTSzqPOyoaEanJ5aMFOynJ4tMJ5ipz1ypvOOLaAuqUbfVUAiozEypz4tLKIwnPOxMJ4tpUWcqzS0VUMypz1upzg0MJ5xMJ4tI2yhrzIlov4tVyqcpvObLKE0MJ4traIgnJ5xMKA0VTEcMFOVo2MzoaIhMljtMTSmplO1oaZtMJyhVSqcoacypzMyp3DtMKWbLJk0MJ4tLzkynJW0Vvjtp2SaqPOOoTI4LJ5xMKVtHTMuqFO2o20tI2Icozq1qPOZo2ugj7kboTHtLJ5aMKAcL2u0plO2nJIfMKVtLzIlMJy0plOuLzqyp2SaqTIlVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOlqJ5xVUIgVTEyovOKMJyhYvNvETSgnKDtLaWcL2u0VUIhplOynJ4tMJ5ipz0tM3Wij59ypvOKMJyhLJWmLKE6VUqyMl4vVSAcL2uypvOmMJxfVTEup3ZtMTSmVSqcoacypzMyp3Dtp28tq2yyVTyhVTEyovOJo3WdLJulMJ4tMTyyp21uoPOhnJAbqPOmqTS0qTMcozEyovOej7MhozHhVPWWL2ttnTS0qTHtM2Ibo2MzqPjtoJShVTwQcUE0MFOho2AbVTEcMFOnMJy0VUc1VUqupaEyovjtLzymVTIcozHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVZB8LzIlVTEuplQQyzMzozIhVTEypvOULKA0pz9ho21cMFOmqTS0qTMcozEyqPjtqJ0traHtp2IbMJ4fVT1cqPO3MJkwnTIhVRS1MzkuM2IhVTEcMKAyVTWyqUWcMJWyovO3MKWxMJ4tMTSlMvjtqJ0tMTSmVSqcoacypzMyp3DtLJ56qKOup3Ayov4v
VxywnPOvnJ4tLJWmo2k1qPOxMKVtGJIcoaIhMljtMTSmplOxLKZtI2yhrzIlMzImqPOhnJAbqPOxqKWwnToQiTulLzSlVTymqPjtq2IhovOmnJAbVT5cL2u0VTElLJ1uqTymL2uyVRIhqUqcL2gfqJ5aMJ4tnJ4tMTyyVTShMTIlMFOFnJAbqUIhMlOypzqyLzIhVvjtMKWeoZBxpaDtFfB8pzqyovOUpzSmopB8L2ffVSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtG2EyoaquoTEeoUIvplOUpz/Qal1IoKA0LJE0YvNvFJAbVTWcovOeMJyhVSMypzMyL2u0MKVtqz9hVTMlj7kbrzIcqTyaMJ0tEaWynJqyLzIhYvOWL2ttoKImplOuqJAbVT1ynJ5ypvOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVTqypzIwnUDtq2IlMTIhYvVtETRtMTIlVR9KFlOeMJyhMJ4toTS1MzIhMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvO1oaEypzuuoUEyovOgj7kmp2HfVTiQgz5hMFOypvOuqJAbVTIcovOXLJulVT9bozHtMTyyVRIcoz5unT1yovOuqKZtMTIgVSqcoacypzMyp3Dtj7kvMKWmqTIbMJ4hVPWBLKGQiUWfnJAbVToQcTkfqPOynJ5yoFOxLJ5hVTEcMFOOLaAuM2HtoTIcL2u0MKVtLJkmVTIcozIgVSMypzIcovjtMTIlVTS1MvOxnJImMFOSnJ5hLJugMJ4tLJ5aMKqcMKAyovOcp3DvYPOmLJq0VRqlLKAgj7kwnl4tFJ4tMJyhMKVtIzyxMJ9eo25zMKWyoabtnTSvMJ4tp2ywnPOxnJHtIz9lp3EuozEmoJy0M2kcMJEypvOxMKZtExZtHzScLzSwnPOvMKWynKEmVZB8LzIlVTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDtMJyhMKVtI2yhrzIlMzImqP1OLaAuM2HtLzIlLKEyov4tGzSwnPOxMKVtLaIhMTImq2IcqTIhVRSho3WxoaIhMljtLzymVQZkYvOOqJq1p3Dtn2IcozHtE3Wij592MKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tp3EuqUEznJ5xMJ4traHtoTSmp2IhYPObLJWyVTImVTguqJ0tJaqynJMyoPOuovOxMKVtIz9lM2IbMJ5mq2Icp2HtMfB8pvOUpz/Qal1IoKA0LJE0VTqyM2IvMJ4fVUAiVTEypvOmqTIfoUMypaElMKEyozEyVSMipaAcqUcyozEyVRWyozcuoJyhVRWlqJEhrJbhVPWALJ4toKImplOxLKZtMJyho3WxozIhVTyhVTIcovOapz/Qa2ImVRquoacypljtq2ylVUqioTkyovOdLFQQiTWypvOQo3WiozRtnTyhq2Ian29goJIhYvV=
Vx5cL2u0VUMypz1cqUEyoTWupvVtq8BxpzHtMfB8pvOxMJ4tIz9lp2y0rzIhMTIhVTEyplOHH1LtHzywnTIhYPOKo2klLJDtD2kuqJE5YPOynJ4tEzImqTuuoUEyovOuovOxMKVtEUIlL2uzj7kbpaIhMl4tEJyhVSqcoacypzMyp3DtoJy0VUMypaIhp2ywnTIlqTIlVRWyqfB2oTgypaIhMlOiMTIlVTIcozHtn3IlrzMlnKA0nJqyVRSvp2SaMFOuqJMapaIhMPOynJ5ypvOaMpBxozEypaEyovOUMJoQcTulMUIhM3AfLJqyVUsQcUWyVTIcozHtM3YQgfBsMKWyVRguqTSmqUWipTuyYvNvGzS0j7kloTywnPOzMJufMJ4tMTyyVUqcL2u0nJqyovOSnJ5hLJugMJ4tMfB8pvO1oaAypzHtMJulMJ5uoKEfnJAbMJ4tDJg0nKMcqZBxqTIhYvV=
FTSlqPO0pzIzMzIhVUsQiUWxMFOynJ5yVRSvp2SaMFOxnJHtH2AbLKImqTIfoTIlYvNvETSmVUsQcUWyVT1ynUVtLJkmVUElLKIlnJpfVUAuM3DtMTIlVRqyozIlLJkjj6EwnUEypvOzj7klVTEyovOTMKA0pTkuqUbfVRuipaA0VRMypzkcozptLKImVR9zMzIhLzSwnP4tVxIcovOJMKWfqKA0VUqcMFOho2AbVT5cMF4vVRcyMTIlVUWyL2uhMFOgnKDtMTIgVSqcoacypzMyp3DtqJ5xVTuiMzMyYPObnJIlVTI0q2SmVUc1VUMypzEcMJ5yov4=