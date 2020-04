Das große VRM-Osterquiz

Bunt bemalte Eier gehören für viele zum Osterfest dazu. (Foto: simpleBlocks / Fotolia)

REGION - Bunte Eier, die überall versteckt liegen, ein großer Brunch mit der gesamten Familie und vielleicht sogar ein Kirchbesuch - für viele Menschen gehört das zu Ostern dazu. In diesem Jahr wird das anders sein. Die erweiterte Familie kann nur per Video an den Frühstückstisch geholt werden und der Gottesdienst wird als Livestream ins Internet gestellt. Corona verändert auch das Osterfest. Das ist aber kein Grund zur Sorge. Wir haben etwas gegen mögliche Langeweile während der Ostertage. Wissen Sie eigentlich, wie der Osterhase zu seinem Job kam und wie viel der teuerste Schokohase der Welt kostet? Testen Sie Ihr Wissen in unserem großen VRM-Osterquiz.