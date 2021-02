Viele Todesopfer

Alten- und Pflegeheime haben beim Impfen Priorität – Grund: die Gefahr in den Heimen. So liegt der Anteil der Heimbewohner unter den an oder mit einer Coronavirus-Infektion Gestorbenen etwa in Hessen bei rund 60, in Rheinland-Pfalz bei rund 30´und in Bayern bei 50 Prozent.